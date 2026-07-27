PSG poslao brutalnu poruku Real Madridu

PSG je prozvao Real Madrid zbog transfera supertalentiranog Yana Diomandéa (19) iz RB Leipziga.

Diomandéa su u svoje redove ovoga ljeta pokušavali dovesti i Parižani i Real, no na kraju je u toj utrci pobijedio 'Kraljevski klub' koji je pristao isplatiti ogromnu odštetu, koja se može s bonusima popeti i iznad 130 milijuna eura, za talentiranog ofenzivca iz Obale Bjelokosti.

Francuski L'Equipe prenosi da u PSG-u smatraju da su zahtjevi RB Leipziga za odštetu previsoku, pogotovo zato jer je Diomandé još igrač u razvoju.

"Tražili su sulud novac za igrača koji ima potencijal, ali je prije godinu dana igrao u drugoj španjolskoj ligi. "Nećemo potrošiti bogatstvo zato što je jedan klub došao s ogromnom ponudom. To pokazuje gdje se Real Madrid trenutačno nalazi", prenosi L'Equipe poruku PSG-a.

🚨💣 BREAKING: PSG statement on Diomandé to Real Madrid:



“They were asking for crazy money for a player who has potential but was playing in the Spanish 2nd division 1 year ago.



We won’t break the bank because a club arrived with fireworks.



THIS SHOWS WHERE REAL MADRID ARE… pic.twitter.com/3VEWZp96sX — Madrid Zone (@theMadridZone) July 27, 2026