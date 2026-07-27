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ŠAMAR ZA KRALJEVE /

PSG poslao brutalnu poruku Real Madridu

PSG poslao brutalnu poruku Real Madridu
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Foto: Oscar J Barroso/Shutterstock Editorial/Profimedia

Prozivke zbog transfera supertalentiranog nogometaša

27.7.2026.
22:20
M.G.
Oscar J Barroso/Shutterstock Editorial/Profimedia
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PSG je prozvao Real Madrid zbog transfera supertalentiranog Yana Diomandéa (19) iz RB Leipziga.

Diomandéa su u svoje redove ovoga ljeta pokušavali dovesti i Parižani i Real, no na kraju je u toj utrci pobijedio 'Kraljevski klub' koji je pristao isplatiti ogromnu odštetu, koja se može s bonusima popeti i iznad 130 milijuna eura, za talentiranog ofenzivca iz Obale Bjelokosti.

Francuski  L'Equipe prenosi da u PSG-u smatraju da su zahtjevi RB Leipziga za odštetu previsoku, pogotovo zato jer je Diomandé još igrač u razvoju.

"Tražili su sulud novac za igrača koji ima potencijal, ali je prije godinu dana igrao u drugoj španjolskoj ligi. "Nećemo potrošiti bogatstvo zato što je jedan klub došao s ogromnom ponudom. To pokazuje gdje se Real Madrid trenutačno nalazi", prenosi L'Equipe poruku PSG-a.

Real MadridPsgTransferOdšteta
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