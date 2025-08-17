A mi se žalimo da je Hrvatska skupa! Ovoliko je naša pjevačica platila za pizzu i špagete u Njemačkoj
Još je dodala da hrana nije bila dobra
Pjevačica Pamela Ramljak (45), članica grupe Feminnem, na Instagramu je podijelila račun iz restorana uz autocestu u Njemačkoj koji je mnoge iznenadio. Za pizzu i špagete platila je gotovo 100 eura!
"Doslovno pizza i špagete kraj benzinske, lošega okusa. Uz autocestu blizu Münchena. A stalno čitam Nijemcima Hrvatska postala skupa", napisala je Ramljak uz fotografiju računa.
Podsjetimo, slične objave dijeli i Kristijan Iličić, Hrvat koji je posjetio sve zemlje svijeta.
Prije nekoliko dana Iličić je pokazao račun iz Bruxellesa: dva smoothieja i pivo platili su više od 27 eura. Kasnije je objavio i račun iz mesnice u Trogiru, gdje je za meso platio gotovo 80 eura.
