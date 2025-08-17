SKUPO, A LOŠE /

A mi se žalimo da je Hrvatska skupa! Ovoliko je naša pjevačica platila za pizzu i špagete u Njemačkoj

A mi se žalimo da je Hrvatska skupa! Ovoliko je naša pjevačica platila za pizzu i špagete u Njemačkoj
Foto: Instagram

Još je dodala da hrana nije bila dobra

17.8.2025.
14:00
Hot.hr
Instagram
Pjevačica Pamela Ramljak (45), članica grupe Feminnem, na Instagramu je podijelila račun iz restorana uz autocestu u Njemačkoj koji je mnoge iznenadio. Za pizzu i špagete platila je gotovo 100 eura!

"Doslovno pizza i špagete kraj benzinske, lošega okusa. Uz autocestu blizu Münchena. A stalno čitam Nijemcima Hrvatska postala skupa", napisala je Ramljak uz fotografiju računa.

A mi se žalimo da je Hrvatska skupa! Ovoliko je naša pjevačica platila za pizzu i špagete u Njemačkoj
Foto: Instagram

Podsjetimo, slične objave dijeli i Kristijan Iličić, Hrvat koji je posjetio sve zemlje svijeta.

Prije nekoliko dana Iličić je pokazao račun iz Bruxellesa: dva smoothieja i pivo platili su više od 27 eura. Kasnije je objavio i račun iz mesnice u Trogiru, gdje je za meso platio gotovo 80 eura.

Cijena HranePamela RamljakRačun
A mi se žalimo da je Hrvatska skupa! Ovoliko je naša pjevačica platila za pizzu i špagete u Njemačkoj