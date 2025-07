Zaiskrilo na ‘Farmi’ - kandidati novog vođu prozvali za tiraniju: ‘Možeš se tornjati odavde!’

Za doručkom na “Farmi” nema mira. Stara svađa je dobila svoj nastavak. Novi vođa je izazvao razmirice među kandidatima. Neki su na njegovoj strani, dok ga drugi optužuju za tiraniju.

Foto: Voyo

Sprema se velika pobuna na ‘Farmi’ protiv novog vođe

“Ja u svom životu nisam dao više šansi nikome. Ovo je meni besmislica!”, ljuti se novi vođa “Farme”. “Kome ti uopće daješ šanse, ne razumijem. On je jednako kriv”, komentira Nikolina.

“Teško mi je ostaviti čovjeka gladnog. Zato sam išao danas popričati s njime. Lijepo i uljudno”, prepričava sustanarima vođa, no, kako kaže - naišao je na otpor. “Možeš se tornjati odavde!”, govori vođa jednom od kandidata nakon što je odbio odraditi neke zadatke.

Foto: Voyo

“Da si ti bio u redu, da si se ponio kao pravi vođa, do ovog ničeg ne bi došlo”, misli Nikolina.

“Misli da sa mnom može lako, ali nije svjestan na koga je naišao”, poruka je koju je dobio novi vođa obitelji.

“Mislim da to opet prelazi u tiraniju. Razumijem ja razloge, ali kažnjavat ga tako - mislim da to nema smisla”, govori Manuela.

“Nikolina, jesi li ti prala suđe. Mario, jesi li ti muzao krave? Anđa, skuhala, sve odradila žena. Je l' tako?”, bijesni vođa u raspravi koja se odvija u obitelji.

“Mislim da je njegovo ponašanje jadno. Mi svi tu radimo kao konji. Trudimo se oko zadatka”, ne sviđa se ni Dariju situacija u kojoj su sve na “Farmi” našli.

“Kad god razgovaraš s nama, lijepo nam daješ upute”, naglašava Nikolina kako odnos vođe nije prema svima na imanju jednak.

Foto: Voyo

Novu epizodu “Farme” gledajte odmah na platformi Voyo, čak tjedan dana prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do petka, “Farmu” pratite na RTL-u od 20.15!