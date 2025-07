'Uzlet gavrana': Legendarni Rade Šerbedžija u najgledanijoj i najskupljoj mađarskoj seriji svih vremena

Epska povijesna drama “Uzlet gavrana” o ili po životu Jánosa Hunyadija, legendarnog vođe koji je obranio Europu od osmanske prijetnje, obilježila je 2025. godinu kao najambiciozniji televizijski projekt u srednjoj Europi.

Nije ni čudo, s obzirom na to da je riječ o vrhunskoj produkciji, teškoj čak 70 milijuna dolara i 600 međunarodnih glumačkih imena među kojima je i legendarni Rade Šerbedžija.

Najskuplja mađarska produkcija u povijesti – serija na devet jezika

Serija “Uzlet gavrana” ujedinila je produkcijske kuće iz Mađarske, Austrije, Njemačke i Kanade, uključujući Beta Film, Serendipity Point Films i MR Film koji su zajedničkim snagama i budžetom od 70 milijuna dolara stvorili povijesno remek dijelo.

Snimana na autentičnim lokacijama diljem Mađarske, uključujući srednjovjekovni filmski grad u blizini Budimpešte, koji je prethodno korišten za produkcije serije Vještac (The Witcher) i Posljednje kraljevstvo (The Last Kingdom), serija "Uzlet gavrana" oduševit će vas vizualno, storytellingom, ali i famoznom glumačkom postavom. Među više od 600 međunarodnih glumaca i kaskadera, ističe se ime i uloga legendarnog Rade Šerbedžije, koji u seriji igra Đurađa Brankovića, despota Srbije i oca Mare Branković, koju utjelovljuje Franciska Töröcsik. Gellért L. Kádár tumači glavnu ulogu Jánosa Hunyadija, dok Vivien Rujder igra njegovu suprugu Elizabetu Szilágyi.

Fascinantno je i da je serija snimana na čak devet jezika, uključujući mađarski, njemački, talijanski, latinski, rumunjski, srpski, češki i turski, čime se dodatno naglašava povijesna autentičnost.

Epska ljubavna priča i povijesna drama potpuno će vas osvojiti

Serija “Uzlet gavrana” prati život Jánosa Hunyadija, vojnog vođe i guvernera Mađarske, koji je u 15. stoljeću predvodio obranu Europe od osmanske invazije. Kroz deset epizoda, možete pratiti Hunyadijev uspon od mladog viteza do legendarnog ratnika koji je 1456. godine obranio Beograd od osmanske opsade.

"Uzlet gavrana” vjerno prikazuje povijesne događaje, uključujući političke intrige, dvorske spletke i velike bitke, dok istovremeno istražuje osobne drame likova, poput Hunyadijeve ljubavi prema Mari Branković, koja postaje konkubina sultana Murada II.

Tako da, ako ste mislili da ćete u “Uzletu gavrana” doživjeti samo renesansu povijesti – imamo još bolje vijesti za vas. Serija je začinjena epskom ljubavnom pričom - ljubavnim trokutom mađarskog junaka, njegove supruge i njegove istinske životne ljubavi – Mare Branković.

Ocjena posljednje epizoda serije “Uzlet gavrana” visokih 9,3!

Sudeći po visokoj ocjeni publike na IMDb-u, 7.6/10, serija "Uzlet gavrana" itekako je vrijedna gledanja, ali i nagrada koje će joj sigurno uslijediti. Koliko je serija napeta i dobra, svjedoči i gotovo savršena ocjena posljednje epizode - 9,3/10! Budući da je riječ o seriji iz ove, 2025. godine, očekivanja kritike i publike su velika, a sve su šanse da će se ogromna produkcija itekako isplatiti. Gledatelji najviše hvale upravo produkcijsku vrijednost, glumačke izvedbe i povijesnu autentičnost serije "Uzlet gavrana". Serija je premijerno prikazana na MIPCOM-u u Cannesu, a nakon toga je ostvarila rekordne gledanosti u Mađarskoj i Austriji.

Ako ste ljubitelj povijesnih drama s epskim bitkama, političkim intrigama i snažnim likovima, "Uzlet gavrana" je serija koju ne smijete propustiti. Ako ova tematika nije vaš uobičajeni izbor, dajte si priliku.