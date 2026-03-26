Europa postavila uvjete za snižavanje carina na američke proizvode

Zastupnici Europskog parlamenta u četvrtak su postavili uvjete za snižavanje carina na američke proizvode, izvijestili su iz Ureda Europarlamenta u Hrvatskoj.

Parlament je donio sljedeće klauzule:

Klauzula o suspenziji u slučaju da SAD uvede nove carine;

Klauzula o stupanju na snagu: carinske povlastice primjenjuju se samo ako SAD poštuje svoje obveze;

Klauzula o vremenskom ograničenju valjanosti: carinske povlastice trebale bi isteći do 31. ožujka 2028., osim ako se ne produlje

"Današnjim glasanjem dobili smo snažan mandat za pregovore s Vijećem i namjeravamo ga iskoristiti u najvećoj mogućoj mjeri. Zastupnici će moći prihvatiti trgovinske uvjete sporazuma samo ako uredba sadrži vrlo snažne i jasne zaštitne mjere i tek nakon što SAD u potpunosti ispoštuje uvjete sporazuma. Namjeravam čvrsto braniti taj mandat u pregovorima", kazao je izvjestitelj Bernd Lange (S&D, DE).

Lange: Sve daljnje prijetnje carinama dovest će do isteka zakonodavstva

Uvjeti su jasno definirani u stajalištu Parlamenta, istaknuo je Lange.

"Oni uključuju klauzulu o stupanju na snagu kojom se zahtijeva od SAD-a da poštuje dogovor prije nego što se uredba počne primjenjivati, klauzulu o vremenskom ograničenju valjanosti kojom se osigurava potpuni parlamentarni nadzor nad produljenjem koncesija, sve i dalje u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije.

Sve daljnje prijetnje carinama, ili ako dogovor ne bude dao pozitivne rezultate za proizvođače i potrošače iz EU-a, dovest će do isteka zakonodavstva", kazao je.

Zastupnici su usvojili i svoje stajalište o dvama prijedlozima za provedbu carinskih aspekata sporazuma iz Turnberryja. Usvojenim bi se dokumentima ukinula većina carina na industrijske proizvode iz SAD-a i omogućio povlašteni pristup tržištu za širok raspon morskih i poljoprivrednih proizvoda iz SAD-a, u skladu s obvezama koje su EU i SAD preuzeli u ljeto 2025. Parlament o tome još treba postići dogovor s Vijećem.

Klauzula o suspenziji

Zastupnici su ojačali predloženu klauzulu o suspenziji, koja bi omogućila obustavu carinskih povlastica s SAD-om pod nizom uvjeta. Na primjer, Komisija bi mogla predložiti suspenziju svih ili nekih trgovinskih povlastica ako SAD uvede dodatne carine koje premašuju dogovorenu gornju granicu od 15 % ili bilo koje nove carine na robu iz EU-a.

Klauzula o suspenziji mogla bi se aktivirati i ako SAD, na primjer, ugrozi ciljeve sporazuma, diskriminira gospodarske subjekte iz EU-a, ugrozi teritorijalnu cjelovitost država članica, vanjsku i obrambenu politiku ili vrši gospodarsku prisilu.

Klauzula o stupanju na snagu ('sunrise clause')

Zastupnici su uveli klauzulu o primjeni koja bi značila da bi nove carine stupile na snagu samo ako SAD poštuje svoje obveze. Ti uvjeti uključuju snižavanje carina SAD-a na proizvode iz EU-a s udjelom čelika i aluminija manjim od 50 % na najviše 15 %.

Nadalje, ukoliko SAD ne smanji svoje carine na najviše 15 % za proizvode iz EU-a koji sadržavaju više od 50 % čelika i aluminija, carinske povlastice EU-a za izvoz čelika, aluminija i njihovih derivata iz SAD-a prestale bi se primjenjivati šest mjeseci nakon početka primjene uredbe.

Klauzula o vremenskom ograničenju valjanosti ('sunset clause')

Zastupnici su se također dogovorili o datumu isteka glavne uredbe 31. ožujka 2028. To bi se moglo produljiti samo novim zakonodavnim prijedlogom koji bi se trebao podnijeti nakon temeljite procjene učinka uredbe.

Komisija bi bila zadužena za praćenje učinka novih pravila te bi kao zaštitni mehanizam imala mogućnost privremeno suspendirati nove carine ako uvoz iz SAD-a dosegne razinu koja bi mogla ozbiljno naštetiti industriji EU-a, primjerice u slučaju povećanja uvoza određene skupine proizvoda za 10 %.

Sljedeći koraci

Dva zakonodavna akta usvojena su s 417 glasova za i 154 protiv, uz 71 suzdržanih (prilagodba carina i otvaranje carinskih kvota za uvoz određene robe podrijetlom iz SAD-a), te 437 glasova za i 144 protiv, uz 60 suzdržanih (neprimjena carina na uvoz određene robe). Zastupnici su sada spremni započeti pregovore s vladama EU-a o konačnoj verziji ovog zakonodavstva.

Podsjetimo, u Turnberryju u Škotskoj 27. srpnja 2025. predsjednik SAD-a Donald Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen postigli su dogovor o carinskim i trgovinskim pitanjima, kako je navedeno u zajedničkoj izjavi objavljenoj 25. kolovoza.

Komisija je 28. kolovoza objavila dva zakonodavna prijedloga čiji je cilj provedba carinskih aspekata izjave. Prvim se predviđa povlašteni pristup robe SAD-a EU-u, a drugim se proširuje postojeća nulta carinska stopa na uvoz određenih vrsta hlapa.

