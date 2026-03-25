Zagreb neće biti prestižno sjedište! Iz briselskih krugova doznajemo zašto je izvisio

Zagreb neće biti domaćin nove Europske carinske agencije, pokazalo je to današnje glasovanje Vijeća EU-a. Lille i Rim su prošli u završni krug glasovanja, dok je Varšava u posljednjem krugu eliminirana, doznaje net.hr.

O izboru su odvojeno odlučivali Vijeće EU-a i Europski parlament. Svaka je institucija izdvojila dva favorita, a onda su na zajedničkoj sjednici usporedili izbore.

Zagreb je i prije današnjeg glasovanja kotirao lošije, budući da su hrvatskoj prijestolnici nedostajali glasovi S&D-a. Član Europarlamenta iz reda europskih pučana, Tomislav Sokol otkriva kako je proteklo glasovanje i što je preokrenulo situaciju.

"EPP ima 14 glasova - Varšava je dobila pet, Zagreb pet i Malaga četiri. I kod Zelenih je bio na užoj listi. Zeleni su predložili četiri grada i tu nije bilo Zagreba. Ako su samo dvije grupacije predložile Zagreb u parlamentu, to nije bilo dovoljno. Zagreb je imao minimalne šanse. Da je dobio glasove od S&D-a, stvari bi bile možda drugačije", kazao je Sokol.

HDZ-ov europarlamentarac objašnjava kako odabir ovisi o puno faktora, a jedan od njih je i osobni kontakt. "Glavni argument Zagreba bila je činjenica da nemamo ni jednu EU agenciju. Drugi naš argument bio je sigurnost. Zagreb je jedan od najsigurnijih gradova u Europi. Imali smo spremnu zgradu, pokrivene troškove, iskustvo naše Carinske uprave i tijela s čuvanjem granice", kazao je.

'Nismo dovoljno veliki'

Ono što je bio minus Zagreba u utrci za domaćina Europske carinske agencije jest što nismo dovoljno veliki, priznaje Sokol.

"Veliku ulogu odigralo je i to što velik dio prometa dolazi preko luka pa su i Belgija, Nizozemska i Francuska tu bile u prednosti. Jedan od neformalnih argumenata bio je i taj da je većina carina vezana uz te najveće luke. Bila je jaka konkurencija i u startu je bilo jako teško", kazao je.

Sokol glasovanje o sjedištu EUCA ne doživljava kao neuspjeh. "To je odraz objektivnih ograničenja. Mi smo odradili svoj dio posla koliko smo mogli unutar EPP-a", zaključuje.

I Karlo Ressler, također iz redova Pučana, izrazio je žaljenje što Zagreb nije dobio sjedište ove EU agencije, ali i nadu da će skoro biti još prilika gdje će se glavni grad Hrvatske moći natjecati. "Pokušali smo napraviti što se moglo unutar Parlamenta. Unutar Europskih pučana izborili smo se da Zagreb bude jedan od kandidata. Kod Zelenih je također bio jedan od kandidata, nažalost kod drugih nije. Mislim da bi to napravilo veliku razliku", rekao je u srijedu u Bruxellesu.

"Hrvatska je jedna od rijetkih članica koja nema europsku agenciju, no trebamo težiti toj geografskoj ravnoteži. Mislim da je red da Hrvatska dobije jednu od decentraliziranih agencija", zaključio je.

Podsjetimo, za sjedište EUCA-e natjecali su se Liège (Belgija), Zagreb (Hrvatska), Lille (Francuska), Rim (Italija), Haag (Nizozemska), Varšava (Poljska), Porto (Portugal), Bukurešt (Rumunjska) i Malaga (Španjolska).

Nova agencija trebala bi zapošljavati najmanje 250 djelatnika, a moguće i više. Bit će ključna za nadzor velikog podatkovnog centra za prikupljanje carinskih podataka i bit će središnja točka podrške nacionalnim carinskim upravama.

Što radi EUCA?

EUCA bi trebala pojednostaviti carinske postupke, povećati sigurnost online kupnje i nacionalnim vlastima omogućiti ujednačenije i učinkovitije alate.

Europska komisija predstavila je u svibnju 2023. paket zakonodavnih prijedloga o reformi carine EU-a kako bi pojednostavila cjelokupno funkcioniranje carina unutar Unije i prilagodila se promjenjivom krajoliku međunarodne trgovine. Prijedlog je uključivao stvaranje buduće Carinske uprave EU-a.

Komisija je zatim u listopadu 2025. objavila je poziv državama članicama da iskažu interes ako žele da sjedište EUCA-e bude smješteno u njihovoj zemlji. Do roka je prijave podnijelo devet država članica.

Osnivanje EUCA-e dio je rada na reformi cjelokupnog carinskog okvira EU-a kako bi se mogao nositi sa znatnim pritiskom koji proizlazi iz povećanih trgovinskih tokova, fragmentiranih nacionalnih sustava, brzog rasta e-trgovine i promjenjivih geopolitičkih okolnosti.

Imali smo spremnu lokaciju

Hrvatska je već imala spremnu zgradu u državnom vlasništvu, koja je trebala poslužiti kao sjedište Agencije u Ulici Radoslava Cimermana 88 na zagrebačkoj Kajzerici. Riječ je o poslovnoj zgradi bivšeg Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija (SEECEL). S radom bi trebala početi sredinom 2028. godine.

U svojoj prijavi, Hrvatska je istaknula kako je Zagreb savršena lokacija za EUCA kao glavno administrativno, akademsko i tehnološko sjedište Hrvatske koje pruža pristup kvalificiranoj radnoj snazi i potpuno usklađenom institucionalnom okruženju s EU standardima.

Spomenuta zgrada je višenamjenski samostojeći kompleks smješten na državnoj parceli površine 13.054 četvornih metara. Projektirana je za administrativne, obrazovne i smještajne svrhe. Zgrada ima pet nadzemnih etaža i podrum s garažom i tehničkim prostorima.

POGLEDAJTE VIDEO: Vino i maslinovo ulje bez carina? Sporazum s Indijom donosi veliku priliku za Hrvatsku