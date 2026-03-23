Zbog stanja na Bliskom istoku, Europska komisija pozvala članice da se počnu pripremati za zimu

S obzirom na nestabilnost tržišta koja proizlazi iz sukoba na Bliskom istoku, Europska komisija poziva države članice da koordinirano i pravodobno započnu sezonu punjenja skladišta plina i pripreme za sljedeću zimu.

Sigurnost opskrbe energijom u EU-u trenutno je i dalje zaštićena zbog činjenice da je ovisnost o uvozu iz pogođene regije ograničena te zbog pošiljki ukapljenog prirodnog plina koje su uspjele proći kroz Hormuški tjesnac prije sukoba.

Međutim, pravodobne i koordinirane pripreme ključne su kako bi se osiguralo pravilno punjenje skladišta plina za sljedeću sezonu grijanja, prilagodba tržišnim okolnostima i primjena fleksibilnosti.

Bolje pripremljeni nego 2022.

Povjerenik za energetiku i stanovanje Dan Jørgensen izjavio je:

"Zahvaljujući zajedničkim političkim odlukama, koordiniranom radu na diversifikaciji i ubrzanom uvođenju energije proizvedene u Europi puno smo bolje pripremljeni u usporedbi s 2022. No naša je izloženost nestabilnom globalnom tržištu jasna pa se moramo pobrinuti da već sada počnemo raditi na pripravnosti za zimu i da taj rad bude koordiniran.

Što raniji početak punjenja skladišta omogućio bi dulje razdoblje utiskivanja i po potrebi prilagodbu tržišnim okolnostima kako bi se ublažio pritisak na cijene i izbjegla panika krajem ljeta. U ovim teškim vremenima od ključne je važnosti da učinimo sve što je u našoj moći kako bismo zaštitili naše građane i poduzeća."

U dopisu upućenom svim ministrima energetike EU-a povjerenik je podsjetio da se Uredbom EU-a o skladištenju plina državama članicama omogućuje veća fleksibilnost u postizanju ciljeva punjenja skladišta kako bi mogle brzo reagirati na promjenjive tržišne uvjete.

Ta fleksibilnost, uključujući mogućnost smanjenja cilja punjenja ili, pod određenim uvjetima, njegova postizanja tijekom duljeg vremenskog razdoblja, može pridonijeti smanjenju potražnje za plinom u razdobljima kada je ponuda ograničena i smanjiti pritisak na cijene plina u Europi.

Dodatne informacije o Uredbi EU-a o skladištenju plina dostupne su ovdje.