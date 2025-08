Tko je u top 10 posljednjih kandidata na 'Farmi’ u lovu na 50 000 eura?

Kandidati provode svoj posljednji mjesec na imanju "Farme". Izmijenila su se godišnja doba, ljudi, promijenili su se i oni sami – a sada su sve svjesniji da se njihovo seosko putovanje bliži kraju.

Tko je o(p)stao na ‘Farmi’?

“Nas je sedmero koji smo stalno zajedno. Tako da bit će to rokanje u sljedeća dva tjedna – prijatelj na prijatelja. Ali, nema veze, to je nekad najbolja borba”, komentira Doroteja. Njezin je klan brojčaniji, preživjeli su puno oluja i brodoloma. No, čini se kako “Farmom” odiše dobra energija.

“Ušao sam tu kao outsider, bio sam ugrožen od starta. Drago mi što držim sudbinu u svojim rukama”, ponosan je na sebe Mario. Ima i zašto biti, s obzirom na to da je bio prvi duelist kada je “Farma” počela i da su ga mnogi uporno pokušavali eliminirati s imanja. No, on je bio spretniji, mudriji, uporniji. I stigao među top desetero posljednjih kandidata koji se bore za izdašnu nagradu od 50 000 eura.

