Najskuplja europska serija godine s Canom Yamanom u ponoć ekskluzivno na Voyo

“Sandokan: Princ pirata”, čiju ekluzivnu regionalnu premijeru ne propustite u ponoć samo na Voyo, moderna je adaptacija legendarnih pustolovnih romana Emilija Salgarija. Donosi svjež, dinamičan i vizualno zadivljujući pogled na priču o "Tigru s Malezije". I to ne samo zato jer je u glavnoj ulozi turski seks simbol Can Yaman, već i zato što je riječ o najskupljoj europskoj seriji godine, s vrhunskom produkcijom i genijalnom međunarodnom glumačkom postavom. Glavni negativac u “Sandokanu” je Ed Westwick, planetarno popularan Chuck Bass iz serije “Tračerica”.

Produkcijski pothvat vrijedan 30 milijuna eura: izgrađen cijeli otok

Nova verzija "Sandokana" nije tek još jedna serija; radi se o ambicioznom međunarodnom projektu nastalom u suradnji vodećih produkcijskih kuća Lux Vide i Fremantle. Iako službeni budžet iznosi impresivnih 30 milijuna eura, producenti s ponosom ističu kako serija na ekranu izgleda kao da je u nju uloženo dvostruko više. Svaki kadar odiše luksuzom, od autentičnih kostima do spektakularnih lokacija koje oduzimaju dah.

Foto: Voyo

Snimanje se odvijalo na nekoliko atraktivnih lokacija kako bi se vjerno dočarala egzotična atmosfera Bornea iz 19. stoljeća. Produkcijski tim putovao je od netaknutih prirodnih ljepota otoka Reunion u Indijskom oceanu, preko slikovitih krajolika Toskane i Lazija, pa sve do talijanske Kalabrije. Upravo je u Kalabriji, uz podršku tamošnje filmske komisije, izgrađen i rekreiran grad Labuan, britanska kolonija koja predstavlja ključno mjesto radnje.

Foto: Voyo

Ovaj grandiozni projekt režirali su Jan Maria Michelini i Nicola Abbatangelo, a cilj im je bio stvoriti "premium" seriju ispunjenu zabavom i akcijom, koja istovremeno šalje snažnu poruku o ljubavi i multikulturalnosti.

Can Yaman u ulozi života: ‘Za scenu od dvije minute nam je ponekad trebalo i deset sati da je snimimo’

U središtu priče nalazi se karizmatični Can Yaman, glumac kojeg mnogi mediji i obožavatelji nazivaju "turskim Jasonom Momoom" zbog njegove impozantne fizičke pojave i neodoljivog šarma. Za Yamana, koji je već stekao kultni status u Turskoj, Italiji, Španjolskoj, Latinskoj Americi, i cijeloj našoj regiji, uloga Sandokana predstavlja krunu dosadašnje karijere i priliku za osvajanje globalne publike.

Yaman je ulogu shvatio iznimno ozbiljno. Prošao je kroz iscrpljujuće višemjesečne pripreme koje su uključivale gubitak više od 10 kilograma, intenzivne fizičke treninge, sate provedene u učenju koreografije borbi te rad s trenerom za engleski dijalekt.

Foto: Rtl

"Kada vidite scenu od dvije minute, znajte da nam je ponekad trebalo i deset sati da je snimimo", izjavio je Yaman, naglašavajući fizičku zahtjevnost projekta.

Foto: Rtl

Zvjezdana postava: Ed Westwick kao nemilosrdni lovac na gusare

Osim Cana Yamana, serija se može pohvaliti impresivnom međunarodnom glumačkom postavom. Posebnu pažnju privlači britanski glumac Ed Westwick, publici najpoznatiji kao nezaboravni Chuck Bass iz hit serije "Tračerica" (Gossip Girl). Westwick ovdje preuzima potpuno drugačiju ulogu – glumi glavnog antagonista, lorda Jamesa Brookea. Brooke je nemilosrdni lovac na gusare koji neće prezati ni pred čim da uhvati Sandokana i osvoji srce žene koju i sam Sandokan voli.

Foto: Voyo

Glavnu žensku ulogu, Lady Marianne, poznatu kao "biser Labuana", tumači mlada britanska nada Alanah Bloor. Marianne je kći britanskog konzula, djevojka plemenite krvi, ali divljeg duha, odrasla u tropskom raju. U postavi se ističu i veteran John Hannah ("Mumija", "The Last of Us") te talijanska zvijezda Alessandro Preziosi koji tumači Yaneza de Gomeru, Sandokanovog vjernog prijatelja i desnu ruku.

Foto: Voyo

Radnja 'Sandokana': ljubav, sloboda i borba protiv imperija

Radnja serije smještena je na Borneo 1841. godine, u vrijeme kada su domorodačka plemena Dayak bila pod dominacijom nemilosrdnih britanskih kolonijalista. Sandokan, princ kojem je oduzeto prijestolje, živi kao gusar, boreći se isključivo za sebe i svoju posadu. No, njegov se život iz temelja mijenja tijekom jednog prepada kada upoznaje Marianne.

To je početak nemoguće ljubavne priče između dviju srodnih duša iz različitih svjetova. Njihova romansa postaje simbol strastvenog i mirnog odgovora na mržnju i podjele, što je, prema riječima producenata, poruka nikad aktualnija nego danas. Nova verzija priče donosi i snažan ekološki aspekt, prikazujući netaknutu prirodu koja je ugrožena kolonijalnom eksploatacijom.

Foto: Voyo

Ne propustite ekskluzivnu regionalnu premijeru serije “Sandokan: Princ pirata” noćas u ponoć na platformi Voyo, samo dan nakon svjetske premijere u Italiji.