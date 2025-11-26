FREEMAIL
EKSKLUZIVNO /

Epski sukob: Can Yaman vs Ed Westwick

Epski sukob: Can Yaman vs Ed Westwick
Foto: Voyo

Regionalna premijera serije Sandokan: Princ pirata na platformi Voyo 2. prosinca

26.11.2025.
14:55
Hot.hr
Voyo
Najskuplja europska serija godine stiže 2. prosinca. Ekskluzivna regionalna premijera serije Sandokan: Princ pirata čeka vas samo na platformi Voyo! Nova i raskošna adaptacija legendarne sage o najpoznatijem piratu donosi uzbudljivu avanturu smještenu u egzotične krajeve jugoistočne Azije. U glavnim ulogama zvjezdani dvojac: s jedne strane nalazi se turski glumački fenomen Can Yaman u naslovnoj ulozi, a s druge britanska zvijezda Ed Westwick kao njegov nemilosrdni antagonist. Gledatelji u regiji imat će privilegiju pratiti ovaj spektakl među prvima u svijetu na platformi Voyo 2. prosinca, samo dan nakon svjetske premijere.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dva svijeta, jedna opsesija

U središtu priče nalazi se bezvremenski sukob slobode i tiranije. Can Yaman, kojeg mediji često nazivaju "turskim Jasonom Momoom" zbog njegove impresivne fizičke pojave i karizme, preuzima plašt legendarnog Tigra od Malezije. Njegov Sandokan nije samo pirat; on je borac za slobodu autohtonih plemena Bornea koja sredinom 19. stoljeća trpe pod čizmom kolonijalnih sila.

Epski sukob: Can Yaman vs Ed Westwick
Foto: Voyo

Nasuprot njemu stoji Ed Westwick, glumac koji je svjetsku slavu stekao ulogom Chucka Bassa u kultnoj seriji "Gossip Girl". Westwick ovdje tumači Lorda Jamesa Brookea, fanatičnog lovca na pirate i Sandokanovog zakletog neprijatelja. Brookeov lik utjelovljuje hladnu proračunatost i nemilosrdnost britanske imperijalne moći. Njihov sukob nije samo ideološki; on postaje duboko osoban kada se u jednadžbu uključi srce lijepe Marianne Guillonk, kćeri britanskog konzula, koju tumači mlada britanska nada Alanah Bloor.

Epski sukob: Can Yaman vs Ed Westwick
Foto: Voyo

Ekskluzivnu regionalnu premijeru serije Sandokan: Princ pirata ne propustite na Voyo, 2. prosinca!

SandokanCan YamanEd WestwickVoyoPremijera
Epski sukob: Can Yaman vs Ed Westwick