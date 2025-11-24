Najseksepilniji pirat svih vremena Sandokan stiže 2. prosinca na platformu Voyo!

Spektakularna gusarska avantura, talijanska serija 'Sandokan: Princ pirata' iz 2025. godine, predvođena najpoznatijim turskim glumcem Can Yamanom i neodoljivim zavodnikom iz 'Tračerice' Edom Westwickom, donosi ljubav, borbu, opasnost i junake koji će jednako zapaliti maštu obožavateljica i podignuti adrenalin muškom dijelu publike diljem planeta!

Nova adaptacija 'Sandokana' temelji se na klasicima Emila Salgarija i donosi modernu, vizualno raskošnu interpretaciju priče koju starija publika pamti iz knjiga, stripova, filmova i kultnih crtića, a mlađoj generaciji predstavlja potpuno novu, adrenalinsku pustolovinu.

Can Yaman, globalna megazvijezda i miljenik žena, vraća na ekrane lik čija karizma, snaga i privlačnost osvajaju na prvi pogled - legendarnog Sandokana. Uz Yamana, u ulozi opasnog i karizmatičnog lorda Jamesa Brookea pojavljuje se Ed Westwick, Chuck Bass iz serije 'Tračerica' (Gossip Girl) - protivnik čija hladna proračunatost i fatalna privlačnost pretvaraju svaki njihov susret u napeti obračun.

Radnja prati mladog princa lišenog prijestolja koji postaje gusar, borac za slobodu i simbol otpora kolonijalnoj sili. Na putu prema legendarnom statusu Tigra Malaye, Sandokan se suočava s opasnostima, smrtonosnim bitkama i spletkama Britanskog Carstva dok ga iznutra razdire zabranjena, strastvena ljubav prema nećakinji engleskoga guvernera Labuana - lady Marianni, Biseru Labuana. Premda dolaze iz različitih svjetova, njezina se duša duboko povezuje sa Sandokanovom, a njihova veza predstavlja otpor prema okovima društvenih i političkih podjela dok ih sudbina stavlja pred nemoguće izbore.

''Sandokan je uloga mog života. Pet mjeseci intenzivnih priprema promijenilo me fizički, mentalno i emocionalno, a najvažniji dio bio je razumjeti njegovu čast, slobodu i njegovu bol. Kakav je moj Sandokan? Ljudsko biće sa svim svojim slabostima“, otkriva Can Yaman, a i Eda Westwicka se dojmilo snimanje serije. „Igrati ovako moćnog i kompleksnog lika bila je prava poslastica. Produkcija je nevjerojatna, energija na setu eksplozivna - publiku čeka nezaboravno epsko putovanje“, objašnjava.

Uz glavne zvijezde, u međunarodnoj glumačkoj postavi sudjeluju Alanah Bloor kao lady Marianne, John Hannah, Alessandro Preziosi, Madeleine Price, Samuele Segreto i drugi. Serija je snimana u Italiji, u Lazijuu, Toskani i Kalabriji, uz impresivne setove koji uključuju rekonstrukciju kolonijalnog Labuana i 2000 četvornih metara umjetne džungle, stvarajući kulisu rijetko viđenu na ekranima.

''Ovo je moderna, velika avantura koja donosi duh romantičnog heroja novoj generaciji. Tehnološki smo pomicali granice - od virtualne produkcije do velikih akcijskih scena“, kaže redatelj Jan Maria Michelini dok scenaristički tim dodaje: „Naš Sandokan nije samo junak - on je čovjek u potrazi za identitetom. Željeli smo publici donijeti priču o hrabrosti, borbi, ljubavi i slobodi.“ 'Sandokan: Princ pirata' spaja sve elemente velikog spektakla - gusarsku avanturu, romansu, izdaju, egzotične krajolike, epske sukobe i kemiju među glavnim glumcima. Spektakularni povratak legende dolazi u punoj snazi i spreman je ponovno osvojiti svijet. Od 2. prosinca premijerno na platformi Voyo!

