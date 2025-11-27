Ed Westwick kao nemilosrdni lovac na gusare: Spektakularni 'Sandokan' stiže na Voyo

Ljubitelji vrhunske televizijske produkcije i bezvremenskih avantura imaju razloga za slavlje. Dugoočekivana moderna adaptacija kultnih romana Emilija Salgarija, serija "Sandokan: Princ pirata", spremna je za svoju regionalnu premijeru.Uz naslovnu ulogu, koju tumači turska superzvijezda Can Yaman, sve oči uprte su i u jedno od najpoznatijih lica televizije 21. stoljeća – britanskog glumca Eda Westwicka.

Serija, koja donosi svjež i mračniji pogled na legendarne pirate s Bornea, imat će svoju ekskluzivnu regionalnu premijeru 2. prosinca 2025. godine na platformi Voyo, samo dan nakon svjetske premijere u Italiji.

Od Chucka Bassa do Lorda Jamesa Brookea

Za milijune gledatelja diljem svijeta, Ed Westwick zauvijek će ostati upamćen kao karizmatični, ali problematični Chuck Bass iz hit serije "Tračerica" (Gossip Girl). Njegova sposobnost da utjelovi likove koji plešu na tankoj liniji između šarma i moralne upitnosti učinila ga je savršenim izborom za glavnog antagonista u ovoj novoj, visokobudžetnoj verziji "Sandokana".

Foto: Voyo

U ovoj adaptaciji, Westwick preuzima ulogu Lorda Jamesa Brookea, povijesne ličnosti i guvernera Sarawaka, koji je u svijetu Salgarijevih romana glavni neprijatelj "Malezijskog tigra". No, zaboravite na jednodimenzionalne zlikovce iz prošlosti. Westwickov Brooke je kompleksan, opasan i duboko poremećen lik.

Lord Brooke je iznimno inteligentan i nemilosrdan lovac na gusare koji ne preza ni pred čim kako bi uništio Sandokana. Ono što ovom liku daje posebnu težinu jest Westwickov pristup ulozi. Glumac je svog lika opisao kao "lovca na gusare ovisnog o opijumu", što sugerira da ćemo gledati psihološki slojevit prikaz čovjeka kojeg ne pokreće samo dužnost prema Kruni, već i osobni demoni.

Foto: Voyo

Ovaj odmak od uloge zavodnika s Upper East Sidea predstavlja značajan korak u Westwickovoj karijeri, omogućujući mu da istraži mračnije kutke ljudske psihe u egzotičnom, ali brutalnom okruženju kolonijalnog Bornea. Njegov Brooke nije samo vojnik; on je opsesivan suparnik koji sa Sandokanom ne vodi bitku samo na moru, već i za srce prelijepe Lady Marianne.

Foto: Voyo

Premijeru serije 'Sandokan: Princ pirata' ne propustite 2. prosinca na platformi Voyo!