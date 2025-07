Muke po majstorima na ‘Farmi’: ‘Kakvi panjevi!’

Noć uoči dolaska domaćina Marinka na “Farmu”, pojedini su kandidati probdjeli u brizi oko tjednog zadatka. Mnogi od njih imaju svoju teoriju kako bi trebalo izvesti zadatak. Neki se ne slažu, neki povlače iz rasprave, dok treći guraju svoje majstorstvo u prvi plan. Kako je to završilo, ocijenit će Marinko po dolasku na “Farmu”.

Foto: Voyo

“Umoran sam, neispavan. Druga noć, do kasno u noć. Ali, isplatilo se”, zadovoljan je Goran. No, njegovo mišljenje ne dijele i ostali. “Kakvi panjevi!”, šokira se Davor kad vidi što njegovi sustanari rade. “Goran je općenito uvjeren da je odličan majstor. Sad ćemo vidjeti što Marinko kaže”, komentira Darko koji se malo odmaknuo od odluka o izradi tjednog zadatka jer mu se čini da je na “Farmi” previše majstora. “Dario se uvijek nešto hvali. A uvijek na kraju ništa bez mene ne može napraviti”, uvjeren je Ivan. Iz njihovog bi se razgovora lako zaključilo: svatko ima svoga konja za trku na “Farmi” i svatko misli da je upravo on pobjednik.

Foto: Voyo

