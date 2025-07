Jelena na Davorovom testu: ‘Kakvi su tvoji planovi, Jelka, ovdje na ‘Farmi’?'

Nitko od kandidata nije potpuno uvjeren da su dobro odradili tjedni zadatak. To uzrokuje veliku napetost među većinom natjecatelja “Farme”, no dvoje njih nije toliko zabrinuto. Dapače, pronašli su vrijeme da razgovaraju o odnosima na imanju i planovima.

Panika na ‘Farmi’ oko tjednog zadatka ne zabrinjava dvoje kandidata

“Već sam ovdje dosta dana. Nisam dopro do Jelene. Jer ona ima neki štit. Ali me zanima s kime je najbolja i s kime bi htjela biti najbolja”, pojašnjava Davor koji je došao provjeriti kod Jelene mogu li biti saveznici. “Vi ste se udomaćili?”, zanima Jelenu. “Ma jesmo, ali vi ste svi u sobi, a ja sam odbačen”, žali se Davor. “A jadan”, komentira Jelena. Davor otkriva da ima plan i već djeluje po njemu: “Već ja nju brusim tu dva tri dana. Pa sam fin i miran i tužan. Pa me ona pita zašto si tužan. Pa onda za 15 minuta poludim. Gledam joj malo reakcije.” Pokušava Davor doznati tko su Jelenini favoriti, s kime se druži, kome vjeruje. “Kakvi su tvoji planovi, Jelka, ovdje na Farmi?”, pita je otvoreno Davor. No Jelena je prozrela njegove namjere: “Je li manipulator? Msilim da mu kod mene ne uspijeva. A prema ostalima – to ne mogu reći. Mogu samo reći da mi je lijepo sjediti sa strane i smijati se showu.”

