Jelena i Darko u raskolu: ‘Jednostavno ne možemo funkcionirati zajedno’

Iako je atmosfera prije nekoliko tjedana bila ispunjena smijehom i zajedništvom, sada se na “Farmi” osjeća napetost koja prijeti da će podijeliti sve prisutne. Mnogi su već primijetili kako su neki od natjecatelja počeli smišljati taktike, dok drugi, pak, ne uspijevaju održati mirne odnose. Može li ova hladnoća ponovo popustiti? Hoće li zaraćeni kandidati ponovno pronaći zajednički jezik ili je razdor neizbježan?

Foto: Voyo

Stari saveznici – novi suparnici

Jelena i Darko našli su se u središtu pozornosti. Jelena nije oklijevala podijeliti svoja osjećanja, pa je izjavila: "Vjerujem da su ljudi to shvatili kao zabijanje noža u leđa. S obzirom na to da sam se priklonila nekome drugome." Voditeljica Nikolina Pišek upitala je Jelenu: "A u koga si se ti razočarala, Jelena?" Jelena je odgovorila smireno: "Ne mislim da sam se razočarala ni u koga, s obzirom na to da sam svjesna već neko vrijeme kako stvari stoje." "Pričala sam ja otvoreno s Doroteom o svemu i o našim odnosima međusobno. Odnosno, o mojem odnosu/ne odnosu s Darkom, i zašto je došlo do tog mimoilaženja. Mi jednostavno ne možemo funkcionirati zajedno", zaključila je Jelena.

Foto: Voyo

