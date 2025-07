'Bombshell' Boris Vidović otkriva svoj zaštitni znak za Voyo: ‘Da svi znaju tko je pravi ris’

Ulazak Borisa Vidovića u najgledaniji britanski reality show Love Island UK nikako nemojte propustiti u ponedjeljak ekskluzivno na platformi Voyo. Jer šteta je ne pogledati vruće kadrove Borisa koje su nam pripremili iz produkcije Love Islanda. Na tijelu prepunom tetovaža - jedna se posebno ističe - ris. I sve su šanse da će vam trenutno izmamiti uzdah. Barem u glavi. A mi vam otkrivamo tajnu po tajnu o zamamnom 28-godišnjaku naših korijena.

Ris Boris – od nogometaša do modela – ‘bombshell’ kojemu nećete moći odoljeti

“Ja se zovem Boris. I skraćeno od Boris je ris. Ris me zovu moji prijatelji. Zato sam ga i stavio tu na sredinu. Da svi znaju tko je pravi ris”, objašnjava zavodljivo, otkrivajući najposebniju tetovažu na svom tijelu. Da, ima ih više (pogledajte sami svakako). I ne, nije gotov. “Sve su mi posebne. Sve su mi omiljene. I još će ih biti”, najavljuje Boris kojemu je prva ljubav bila - nogomet.

Foto: Voyo

“Kad sam bio mali, sanjao sam da postanem profesionalni nogometaš na visokom nivou. Cijeli sam se život bavio nogometom. Imao sam dva profesionalna ugovora”, otkriva Boris. No, njegovi interesi su šaroliki: “Sad se ozbiljno bavim modelingom. Imam puno hobija. Volim sve sportove. Volim planinarenje.” I sve mu ide od ruke. Pa i pjevanje.

“Veliki hobi mi je isto glazba, pjevanje. Nisam Pavarotti, ali mogu zapjevati”, šali se Boris. A mi se ne šalimo kad kažemo da morate poslušati njegovu pjesmu. Jer bonus je što pjeva na španjolskom - jeziku ljubavi.

Put do Love Islanda UK bio je gotovo sudbonosan: ‘Moram probati. Moram ići’

“Bio sam s prijateljem na kavi. On mi je tad rekao, sjećam se: “Ti bi se trebao prijaviti za Love Island”. Kao da je to tako lagano. Ali, kada sam živio prije par mjeseci u Dubaiju, američka produkcija me našla putem Instagrama. I počeo sam s nekim castinzima. Poslije toga sam odlučio prekinuti. Nakon toga, kada sam stigao u Ljubljanu, našla me i engleska produkcija. I onda sam si rekao: to je već drugi put, moram probati, moram ići.”

Foto: Voyo

A vi morate ići na platformu Voyo gdje vas u ponedjeljak čeka Boris. Jer njegov "broken english" naglasak u kombinaciji s balkanskim šarmom i zavodničkim potpisom risa na islesanom tijelu - formula je koja ruši zakone fizike, logike i zdravog razuma – a kamo li nježna srca!

Foto: Voyo

