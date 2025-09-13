Producent showa otkriva gledateljima! Znate li što se događa s kandidatima koji napuštaju 'Život na vagi'?

Borba do zadnje kapi znoja, potpuna promjena životnih navika, velika fizička i mentalna promjena uz pomoć nutricionistice, trenera i psihologa - producent projekta Vanja Meandžija svjedočio je transformacijama koje u RTL-ovoj uspješnici ostavljaju gledatelje bez daha.

Napuštanje showa nije kraj puta za kandidate 'Života na vagi'. Producent showa Vanja Meandžija ističe da podrška u procesu prema zdravijem životu za kandidate ne izostaje. "Po izlasku iz showa, naši kandidati se vraćaju svojim kućama i RTL im osigurava teretanu u njihovom mjestu boravka - do snimanja finalne emisije. Usto, pri odlasku dobivaju suplemente koji im omogućuju kvalitetniju prehranu i sve što je tijelu potrebno kada se izlaže treningu", ističe Meandžija.

Produkcija je s kandidatima u kontaktu svakog tjedna te tako nastavljaju pratiti njihov napredak i nakon što se kamere za kandidate ugase. "Uvijek se nadamo i podržavamo da primjenjuju ono što su naučili i nadamo se da će to nastaviti primjenjivati kroz čitav život".

Kada kandidati izlaze, suočeni s vanjskim svijetom, nisu sami. "Komuniciraju s produkcijom, a na raspolaganju su im i osobni brojevi trenera i nutricionistice te psiholog. Sve to pomoćni su kotačići kojima pokušavamo kandidatima ublažiti prelazak u 'stvarni svijet'", zaključio je Meandžija.

Misija 'Života na vagi' je, ističe producent, dati svim kandidatima alate koji će im pomoći u održavanju zdravog životnog stila. "Najveća nagrada nam je kada vidimo da su ljudi uspjeli. Tome se stvarno veselimo. S velikim brojem kandidata je veliki broj ljudi iz produkcije ostao u jako dobrom odnosu, bitno je da su ljudi sretni i zadovoljni, a ako su si još k tome i zdravstveno pomogli, to su pobjede za produkcijsku ekipu i sve koji rade na 'Životu na vagi'", zaključio je Meandžija.

