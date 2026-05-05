Od 142 kg do leta iznad Neretve: Marija iz 'Života na vagi' ostvarila veliku životnu želju

Marija Bartulović, kandidatkinja 'Života na vagi', još jednom je pokazala koliko se život može promijeniti kada odlučiš stati iza sebe. Na društvenim mrežama podijelila je trenutke koji za nju imaju posebno značenje - ostvarenje jedne velike želje koja joj je nekad djelovala potpuno nedostižno, piše rtl.hr

"Zip line... Što reći? Još jedna od stvari skinuta s liste želja", započela je svoju objavu.

Od sna do stvarnosti

Marija priznaje da je dugo sanjala o ovom iskustvu, ali u vrijeme kada je imala 142 kilograma činilo joj se kao nešto što nikada neće ostvariti.

"Dugo sam sanjala o zip lineu, ali to mi se činilo kao nedostižno i nešto o čemu sam dugo, dugo maštala", napisala je.

Više od fizičke promjene

"Uz to što sam izgubila kilograme, dobila sam ono najvažnije – da mogu, da vrijedim, da zaslužujem."

Za Mariju, zip line nije bio samo adrenalinsko iskustvo, već simbol svega kroz što je prošla.

"Bio je simbol za sve što sam prošla. Let iznad Neretve bio je let iznad mojih strahova i ograničenja."

Promjena koju je prošla kroz Život na vagi' nije joj donijela samo gubitak kilograma, već i potpuno novi pogled na sebe.

Ono što posebno ističe jest osjećaj slobode i pobjede koji je doživjela.

"Ljudi moji, ja sam napokon uspjela ostvariti svoj san. Svoju želju. Ponovila bih još ovo tisuću puta."

Na kraju je poručila kako ovo iskustvo preporučuje svima – ne samo zbog prirode i adrenalina, već zbog osjećaja koji ostaje dugo nakon.

"Zbog osjećaja slobode i pobjede nad samim sobom koji se ne zaboravlja."

Marijina priča još jednom potvrđuje ono što su gledatelji već vidjeli - prava transformacija ne događa se samo na tijelu, već i u glavi.

