Ovo je ista osoba? Nina Martina objavila fotografiju iz prošlosti pa pokazala kako izgleda danas

Poduzetnica Nina Martina Korbar, javnosti najpoznatija kao jedna od natjecateljica RTL-ova showa "Život na vagi", objavila je na svom Instagram profilu inspirativnu poruku o osobnoj transformaciji koja je odjeknula među njezinim pratiteljima. Uz upečatljivu "prije i poslije" fotografiju koja prikazuje njezin nevjerojatan fizički napredak, Nina je podijelila poruku o putu koji je prešla, naglašavajući da je unutarnja snaga važnija od ičijeg mišljenja.

"Promjena nije došla preko noći, ali je došla i na kraju dana je to jedino bitno", započela je Nina svoju iskrenu objavu. Naglasila je kako rad na sebi smatra najtežim, ali i najljepšim na svijetu, jer donosi neprocjenjive vrijednosti.

''Puno je to borbe, truda, rada, ali sve se isplati. Rad na sebi je najteži, ali i najljepši na svijetu. Samopouzdanje nema cijenu kao ni unutarnji mir i zadovoljstvo. To mi omogućuje da se ne zamaram tuđim mišljenjima, ponekad i osudama jer znam gdje sam bila i gdje sam danas i to ne pišem oholo nego iz čiste poniznosti i zahvalnosti. Ne trebam tuđe odobrenje. Lijepo je čuti kompliment, ali lijepo je i kad me ne pogodi negativan jer sam čvrsta u sebi i sigurna. To je bitnije. Znati gdje si i gdje ideš. U čemu pronalazim snagu. Gdje je moj temelj. Otkud se gradim. Zahvalna sam na svemu što sam prošla jer danas bez toga ne bi imala priliku raditi ovo što radim'', napisala je Nina.

Inače, Nina je u showu smršavjela čak 40 kilograma, a zdrav život nastavila je voditi i po izlasku iz 'Života na vagi'. Svojedobno se pohvalila da ima 70 kilograma manje nego na početku showa, a danas sa svojim zaručnikom Marijem Mandićem uspješno vodi teretanu.

