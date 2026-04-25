Marija iz 'Života na vagi' otkrila detalje vjenčanja: 'Važno nam je da bude toplo i opušteno'

Nakon što je u RTL-ovu showu Život na vagi započela svoju veliku životnu transformaciju, Marija Bartulović danas živi znatno mirniji, ali i ispunjeniji život, s manje kilograma, ali s puno više ljubavi. U razgovoru za RTL.hr otvoreno je progovorila o zdravlju, zarukama i novom životnom poglavlju koje gradi sa zaručnikom Ivanom.

„Danas je, hvala Bogu, zdravstveno stanje dobro i zadovoljna sam postignutim rezultatima. Kilogrami polako idu dolje, što mi daje dodatnu motivaciju za dalje. Naravno, ima još posla i cilj je skinuti još oko 20 kilograma, ali vjerujem da ću uz trud i disciplinu uspjeti“, iskreno priznaje.

Posebno emotivno poglavlje u njezinu životu obilježile su nedavne zaruke, koje opisuje kao jedan od najljepših trenutaka. „Sve je bilo ispunjeno emocijama, srećom i uzbuđenjem, ali ono što me najviše dirnulo bio je osjećaj da taj trenutak dijelim s osobom koju volim. Taj osjećaj ostat će mi zauvijek u srcu“, kaže.

'Naginjemo intimnijem slavlju'

Par već razmišlja o vjenčanju, a iako detalji još nisu definirani, jasno je kakvu atmosferu priželjkuju. „Važno nam je da bude toplo, opušteno i ispunjeno ljubavlju. Više naginjemo intimnijem slavlju, okruženi najbližima“, otkriva Marija, dodajući kako uzbuđenje oko tog velikog dana već raste, uz dozu sasvim prirodne treme.

Osim velikih životnih promjena, promijenile su se i njezine navike. Danas uživa u zdravijim obrocima, ali bez odricanja od omiljenih jela. „Zavoljela sam laganiju prehranu, ali moram priznati, nema do prave janjetine. Razlika je u tome što sada pazim na mjeru i balans“, kaže kroz osmijeh za RTL.hr.

'Uz njega mogu biti svoja'

O svom partneru Ivanu govori s posebnom toplinom. „Osvojila me njegova iskrenost i osjećaj sigurnosti koji imam uz njega. Uz njega mogu biti svoja i osjećati se voljeno, a to mi je najvažnije“, priznaje.

Njihova svakodnevica danas je, kaže, jednostavna i ispunjena malim stvarima. „Fokusirani smo na zajedničko vrijeme, podršku i stvaranje doma punog mira i razumijevanja. Nakon showa bilo nam je važno maknuti se od pritiska i graditi odnos svojim tempom. Upravo nas je ta svakodnevica dodatno povezala“, zaključuje Marija Bartulović, koja danas svojim primjerom pokazuje da se uz trud, ljubav i strpljenje može promijeniti život iz temelja.

