Dominik iz 'Života na vagi' se pohvalio velikim uspjehom: Pogledajte kako sada izgleda

Pobjednik devete sezone RTL-ova showa 'Život na vagi', Dominik Šarić, ostao je u sjećanju gledatelja kao jedan od najupornijih i najmotiviranijih natjecatelja. Tijekom sudjelovanja prošao je impresivnu transformaciju, a čini se da se njegova borba za zdraviji i aktivniji život nastavila i nakon završetka emisije.

Danas mu je svakodnevica potpuno drugačija, trening je postao neizostavan dio rutine, a rezultati su i više nego vidljivi. Na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz teretane, motivirajući pratitelje da i sami naprave prve korake prema promjeni.

Njegova najnovija objava posebno je privukla pažnju. Uz video iz teretane, Dominik je otkrio brojku koja je mnoge na prvu zbunila. Mnogi su pomislili da je riječ o kilogramima na vagi, no istina je sasvim drugačija.

“Zadnjih dana ništa nije teško kao što je teško prijeći preko te mentalne prepreke od 150 kg u deadliftu”, napisao je.

Najveća borba je ona koju vodimo sa sobom

Upravo tih 150 kilograma danas podiže u teretani, što jasno pokazuje koliko je napredovao, ne samo fizički, već i mentalno. Njegov napredak nije samo u brojkama, već i u snazi volje i disciplini koju svakodnevno pokazuje.

Dominik sve češće naglašava kako je ključ uspjeha upravo mentalna snaga. Njegova priča podsjeća da najveća borba često nije ona s kilogramima, već ona koju vodimo sami sa sobom.

