Ležeran, mladolik: Ricky Martin stigao u Beograd! Kako s 54 godine izgleda ovako?

Svjetska glazbena zvijezda Ricky Martin (54) stigao je jučer u Beograd uoči svog dugoočekivanog nastupa na petom, jubilarnom izdanju Belgrade River Festa. Njegov dolazak potvrđen je na službenom Instagram profilu festivala, gdje je objavljena dinamična snimka koja prikazuje pjevača kako izlazi iz privatnog zrakoplova. Ovim je činom i službeno započelo odbrojavanje do jednog od najvažnijih glazbenih događaja ljetne sezone u regiji, a uzbuđenje među obožavateljima dosegnulo je vrhunac.

Holivudski doček na beogradskom asfaltu

U kratkom promotivnom videu, koji je odmah privukao veliku pozornost, vidimo portorikansku zvijezdu kako se spušta niz stepenice bijelog privatnog zrakoplova i samouvjereno korača kroz aerodromsku zgradu. Odjeven ležerno, s naočalama za sunce, Martin je pozdravio okupljene i kameri uputio znak mira prije ulaska u crno vozilo koje ga je čekalo. Snimka završava impresivnim kadrovima konvoja tamnih vozila na autocesti, dok se u pozadini vide srpske zastave, dajući naslutiti visoku razinu organizacije i sigurnosti koja prati njegov boravak.

Uz objavu stoji i poruka dobrodošlice: "Buenas tardes... Ricky Martin je stigao u Beograd! Energija se već oseća, uzbuđenje raste, a mi odbrojavamo do večeri koja će rasplesati ceo grad."

Njegov nastup, koji je dio velike europske turneje za 2026. godinu, zakazan je za utorak, 16. lipnja, na ekskluzivnoj lokaciji Belgrade Waterfront uz samu obalu Save, koja je postala prepoznatljivo mjesto za ovakve spektakle.

Lavina komentara i podijeljena mišljenja

Objava je, očekivano, izazvala lavinu reakcija obožavatelja diljem svijeta koji su s nestrpljenjem pratili svaki korak organizacije. Komentari podrške i uzbuđenja stizali su na raznim jezicima, od oduševljenih španjolskih poruka poput "Ya falta poco Ricky!!! Bienvenido a Serbia!" do engleskih usklika "CAN'T WAIT". Mnogi su ostavljali emotikone srca i vatre, a jedna je korisnica posebno pohvalila organizatore riječima: "Kakav doček, svaka čast na profesionalnosti!". Ipak, kako to obično biva s globalno poznatim zvijezdama, nisu svi dijelili isto oduševljenje. Među stotinama pozitivnih komentara istaknuo se i jedan kritički nastrojen, u kojem je korisnik kratko poručio: "Nebitan ko lanjski sneg", pokazujući da ni karizma latino zavodnika nije imuna na različita mišljenja publike.

Belgrade River Fest se tijekom pet godina postojanja profilirao kao jedan od najprestižnijih glazbenih događaja u regiji, poznat po dovođenju svjetskih imena i vrhunskoj produkciji. Prije Rickyja Martina, na veličanstvenoj pozornici uz Savu nastupali su glazbeni velikani poput Andree Bocellija na inauguracijskom izdanju, a slijedili su ga John Legend, Nick Cave te operna diva Anna Netrebko. Ovogodišnji program festivala nastavlja se i nakon Martinovog koncerta; već iduću večer, u srijedu, 17. lipnja, publiku će zabavljati popularna grčka glazbena zvijezda Nikos Vertis, čime festival potvrđuje svoj status mjesta susreta različitih glazbenih žanrova i kultura. Organizatori ističu kako festivalom žele spojiti povijesne i moderne elemente grada, nudeći jedinstveno koncertno iskustvo.

Dolazak Rickyja Martina nedvojbeno je podigao atmosferu u Beogradu na najvišu razinu i označio početak prave festivalske euforije. Dok tisuće obožavatelja s nestrpljenjem odbrojavaju sate do koncerta, jedno je sigurno: njegov nastup bit će glazbeni spektakl koji će obilježiti ljetnu sezonu.