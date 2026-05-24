Ricky Martin prekinuo šutnju nakon kaosa u Podgorici: 'Crna Goro, ovo neću zaboraviti!'

Portorikanski pjevač Ricky Martin (54) oglasio se na društvenim mrežama nakon incidenta koji je obilježio njegov koncert u Podgorici povodom 20. godišnjice neovisnosti Crne Gore. Umjesto da govori o histeriji koja je nastala nakon bacanja suzavca prema pozornici, pjevač je odlučio fokus staviti na publiku.

“Crna Goro, birat ću se sjećati samo nevjerojatne energije koju sam osjetio od svih vas. Tako topla i puna ljubavi publika. Zajedno smo slavili glazbu, kulturu i naravno vašu neovisnost”, napisao je Ricky Martin na Instagramu, dodavši da je još uvijek pod dojmom nastupa te da će se sigurno vratiti.

Foto: Instagram

Idilična atmosfera naglo je prekinuta

Podsjetimo, koncert, koji je za građane bio besplatan, predstavljao je vrhunac proslave važnog državnog jubileja. Tisuće ljudi okupile su se na središnjem podgoričkom trgu kako bi uživo čule svjetske hitove.

Foto: R.R./ATA Images/PIXSELL

Foto: R.R./ATA Images/PIXSELL

No, oko 23 sata, idiličnu atmosferu prekinuo je oštar miris u zraku. Prema službenoj izjavi Martinova tima, "pojedinac je ispalio suzavac prema pozornici, uzrokujući nagli prekid nastupa". U publici je nastala panika. Iz predostrožnosti, vidno uznemireni Martin i cijeli njegov tim odmah su napustili pozornicu, dok je lokalna policija pokušavale staviti situaciju pod kontrolu.

Dok su policajci osiguravali prostor, članovi tima pjevača savjetovali su mu da ne nastavlja s nastupom zbog sigurnosnih rizika. No, nakon što su vlasti potvrdile da je situacija pod kontrolom, Martin je inzistirao na povratku. Odluka da se vrati dočekana je ovacijama.