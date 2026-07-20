Marina Kapov samohrana je majka troje djece, radi kao čistačica, ali ima IQ 160

Pametna, nepredvidiva, duhovita i potpuno autentična, Marina je lik koji razbija stereotipe i dokazuje da sve život može odvesti u potpuno neočekivanom smjeru. Pa i od posla čistačice do suradnje s policijom na rješavanju složenih slučajeva.

Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Na prvi pogled, Marina Kapov ne razlikuje se od drugih žena. Samohrana je majka troje djece i radi kao čistačica u zagrebačkoj policijskoj postaji. Njezina svakodnevica ispunjena je obavezama, računima i tipičnim izazovima roditeljstva. Ipak, iza tog naizgled običnog života krije se izniman um, Marina ima IQ od čak 160, zbog čega svijet vidi i razumije na posve drugačiji način. Upravo ona je središnji lik nove domaće serije IQ 160, prvog hrvatskog Voyo Originala, u kojoj je utjelovljuje glumica Dajana Čuljak.

Sve se mijenja u trenutku kada Marina slučajno riješi kompliciran zločin koji je zbunio i iskusne istražitelje. Njezina sposobnost povezivanja detalja koje drugi ni ne primjećuju, fotografsko pamćenje i izoštrena intuicija brzo privuku pažnju policije. Uskoro počinje surađivati s njima kao konzultantica, a posebno se ističe njezin odnos s inspektorom Tomislavom Ramljakom, kojeg glumi Luka Peroš , racionalnim i discipliniranim policajcem koji vjeruje u red, pravila i proceduru.

Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Marina, međutim, nije klasičan prikaz genijalke. Njezina inteligencija ne udaljava je od ljudi, upravo suprotno. Impulzivna je, britka, često sarkastična i bez zadrške govori ono što misli. Dok drugi tek pokušavaju pohvatati konce situacije, ona je već nekoliko koraka ispred, što je čini istovremeno fascinantnom i nepredvidivom. Sama glumica opisuje je kao “tornado u pokretu”, osobu čija energija i brzina razmišljanja ne dopuštaju predah.

Iako se serija bavi kriminalističkim slučajevima, njezina srž nije samo u istragama. Velik dio priče prati Marininu svakodnevicu, njezin odnos s djecom, izazove samohranog majčinstva i male životne borbe. Upravo ta kombinacija humora, emocije i napetosti daje seriji posebnu toplinu i razlikuje je od klasičnih krimi naslova.

Foto: RTL

Lik Marine inspiriran je popularnom francuskom serijom HPI (Haut Potentiel Intellectuel), koja je od premijere 2021. godine osvojila publiku diljem svijeta i dobila brojne adaptacije. Hrvatska verzija zadržava osnovnu ideju, ali je prilagođava lokalnom kontekstu, mentalitetu i svakodnevici.

Marina Kapov zato nije samo još jedan televizijski lik. Ona je podsjetnik da se izniman talent može skrivati na najneočekivanijim mjestima. Svojom kombinacijom inteligencije, nesavršenosti i humora razbija predrasude o tome kako bi “genijalci” trebali izgledati i upravo zato ima sve predispozicije postati jedna od najupečatljivijih domaćih televizijskih junakinja.

Prvi hrvatski Voyo original - serija 'IQ 160', u kojoj Luka Peroš, zajedno s Dajanom Čuljak ima glavnu ulogu, stiže na platformu 24. srpnja.