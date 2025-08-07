Kaos u Sinju nakon koncerta: Mara Uštipak priznala koliko je uštipaka pekla u izazovnim uvjetima

Mara Vučković, poznatija kao Mara Uštipak, bila je natjecateljica u emisiji Večera za 5 u kojoj je na kraju pobijedila. Ljudi iz cijele Hrvatske znaju je po njezinim poznatim uštipcima, a spremala ih je i za posjetitelje velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Sinju.

Za RTL.hr je ispričala kako je taj dan izgledao. Kaže da je od jutra bilo jako užurbano i da su je na kraju pomiješali osjećaji – i zadovoljstvo i nezadovoljstvo. "Grad nije bio spreman za toliki broj ljudi. Nakon koncerta sve se zatvorilo u dva sata ujutro. Ljudi su ostali gladni i žedni. Ja sam jedina radila do pet ujutro. Cijelu noć sam pekla – po 24 uštipka odjednom!", rekla je Mara. Dodala je kako je na kraju morala ugasiti plamenike jer joj je to policija naložila. Iako ne zna točan broj, kaže da je sigurna da je ispekla tisuće uštipaka.

Foto: RTL

Ipak, pohvalila je ljude iz Sinja, koji su se pokazali velikodušnima i ljubaznima. "Dijelili su ljudima vodu, sir, paštetu, pancetu… Svaka kuća u gradu pomogla je na neki način", rekla je Mara za RTL.hr Ponos nije skrivala. "Nikad nisam vidjela da se u našem gradu skupi toliko ljudi. Pokazali smo pravo domaćinstvo i veliko srce", zaključila je za RTL.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Večera za 5 - Kakvo krasno seosko imanje! Posjeduje pet starih kuća koje je uredio u izvornom obliku