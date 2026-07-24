'IQ 160' stigao na Voyo: Prve epizode pune slučajeva, humora i genijalne Marine gledajte odmah

Na platformu Voyo stigla je prva Voyo Original serija 'IQ 160', uzbudljiva kriminalistička drama s dozom humora i neobičnom glavnom junakinjom koja će osvojiti gledatelje.

Od ponoći su dostupne prve dvije epizode, a svakog petka čekaju vas nove avanture i nepredvidivi slučajevi.

Foto: RTL

U središtu priče je Marina Kapov, samohrana majka troje djece i čistačica u zagrebačkoj policijskoj postaji, koju tumači Dajana Čuljak. Iako na prvi pogled neprimjetna, Marina skriva nevjerojatan talent - IQ od čak 160. Kada sasvim slučajno razriješi složen slučaj koji nije uspio ni iskusni istražiteljski tim, policija prepoznaje njezin izvanredan dar i uključuje je u istrage kao konzultanticu.

Foto: RTL

Marinu u novim slučajevima prati inspektor Tomislav Ramljak (Luka Peroš), disciplinirani policajac koji se strogo drži pravila. Njihove potpuno različite metode - Marinin kreativni, impulzivni pristup i Tomislavova pedantnost - često vode do sukoba, ali upravo ta kombinacija čini ih neustrašivim i izuzetno učinkovitim timom.

'IQ 160' je hrvatska adaptacija popularne francuske serije 'HPI', koja je od premijere 2021. godine osvojila gledatelje diljem Europe.

Ako tražite novu domaću seriju za vikend, prve dvije epizode već vas čekaju na Voyo platformi, a nove epizode stižu svakog petka.