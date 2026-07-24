Prva Voyo original serija je stigla i spaja nespojivo: genijalnu čistačicu i hladnog inspektora

Riječ je o adaptaciji iznimno uspješne francusko-belgijske serije 'HPI', koja je osvojila Europu, a sada u domaćoj produkciji obećava jedinstven spoj napetosti, humora i obiteljske drame.

Neočekivani tandem u borbi protiv kriminala

U središtu radnje je Marina Kapov (Dajana Čuljak), samohrana majka troje djece i čistačica u zagrebačkoj policijskoj postaji. Iza naizgled obične svakodnevice krije se izvanredan um s kvocijentom inteligencije 160. Njezina genijalnost ostaje nezamijećena sve dok, posve slučajno, ne riješi složen slučaj ubojstva koji je dugo mučio iskusne istražitelje. Kada njezin talent izađe na vidjelo, policija joj nudi nesvakidašnji posao i ona postaje njihova posebna savjetnica. Partner u rješavanju zločina postaje joj inspektor Tomislav Ramljak, disciplinirani profesionalac koji se slijepo drži pravila. Njihov sudar svjetova, između Marinina kaotičnog pristupa i Ramljakove krute metodologije, stvara dinamičan i komičan odnos koji se postupno pretvara u njihovu najveću snagu.

Foto: RTL

Foto: RTL

Povratak poznatih lica na domaći ekran

Glavne uloge povjerene su Dajani Čuljak i Luki Perošu, čiji je povratak u hrvatsku produkciju nakon više od deset godina izazvao velik interes. Peroš, koji je stekao svjetsku slavu ulogom u Netflixovom hitu "La Casa de Papel", utjelovljuje inspektora Ramljaka, donoseći međunarodno iskustvo na domaći teren. Uz vodeći dvojac, glumačku postavu čine i druga poznata imena poput Stjepana Perića, Marine Redžepović, Ivana Molnara i Dee Presečki, jamčeći kvalitetnu izvedbu i snažnu glumačku sinergiju.

Foto: RTL

Foto: Maja Bota Štrbe za RTL

Zagrebačke ulice kao živopisna kulisa

Radnja serije smještena je u ljetni Zagreb, a gradske lokacije aktivno sudjeluju u stvaranju autentične atmosfere. Serija vješto balansira između napetih istraga, duhovitih dijaloga i toplih obiteljskih trenutaka, ciljajući na široku publiku. Produkcija serije 'IQ 160' predstavlja značajan iskorak za Voyo, koji se ovim projektom pozicionira kao ozbiljan igrač u produkciji originalnog lokalnog sadržaja uz još nadolazećih projekata.

Foto: Maja Bota Štrbe za RTL

'IQ 160' nije samo još jedna kriminalistička serija. To je priča o potencijalu koji se krije na najneočekivanijim mjestima i o tome kako različitosti mogu postati ključ uspjeha. Prve dvije epizode možeš premijerno pogledati odmah eksluzivno na platformi Voyo.