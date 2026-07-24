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Od Argentine se oprašta čovjek koji je bio na četiri SP-a: 'Pišem najteže riječi'

Od Argentine se oprašta čovjek koji je bio na četiri SP-a: 'Pišem najteže riječi'
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Foto: Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia

'Sudbina je htjela da je moja posljednja utakmica bila finale Svjetskog prvenstva'

24.7.2026.
9:52
Hina
Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia
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Argentinski branič Nicolas Otamendi (38) objavio je oproštaj od nacionalne vrste za koju je igrao čak 17 godina upisavši 139 nastupa.

Otamendi je u dresu "Gauča" osvojio svjetski naslov (2022), dva naslova Copa America (2021, 2024), te srebro na nedavno završenom World Cupu u SAD, Kanadi i Meksiku.

"Danas moram napisati najteže ⁠riječi u svojoj karijeri. Sudbina je htjela da je moja posljednja utakmica bila finale Svjetskog prvenstva. To nije bio rezultat kakav smo željeli, ali odlazim uzdignute glave, znajući da je ova momčad dala sve od sebe do posljednje sekunde. Hvala ti, Argentino, što si mi omogućila da ispunim san da postanem svjetski prvak," napisao je na društvenim mrežama.

Otamendi se nedavno pridružio argentinskom velikanu River Plateu nakon završetka uspješnog 16-godišnjeg boravka u Europi, ‌gdje je igrao za Porto, Valenciju, Manchester City i Benficu.

Predstavljao je svoju zemlju na četiri svjetska prvenstva.

Argentinska Nogometna ReprezentacijaNicolas OtamendiSvjetsko Prvenstvo 2026.
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