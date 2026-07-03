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'MINUS JEDNA ŠAPA' /

Što se dogodilo Alini? Pobjednica 'Života na vagi' pokazala ozlijeđenu ruku, stradao i ljubimac

Što se dogodilo Alini? Pobjednica 'Života na vagi' pokazala ozlijeđenu ruku, stradao i ljubimac
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Foto: RTL

Alina Panteseyeva ispisala je povijest hrvatskog izdanja showa 'Život na vagi'. Postala je prva žena koja je odnijela pobjedu u popularnom RTL-ovu formatu, a pritom je postavila i rekord po ostvarenim rezultatima

3.7.2026.
13:41
Hot.hr
RTL
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Bivša kandidatkinja RTL-ova showa 'Život na vagi' i pobjednica osme sezone, Alina Panteseyeva (29), zabrinula je svoje pratitelje najnovijom objavom na društvenim mrežama.

Naime, Alina je podijelila fotografiju na kojoj se vidi da joj je ruka ozlijeđena i povezana, dok je uz nju pozirao i njezin četveronožni ljubimac sa zavijenom šapom. Uz objavu je kratko napisala: "Minus jedna šapa, minus jedna ruka. Sažetak današnjeg dana."

Što se dogodilo Alini? Pobjednica 'Života na vagi' pokazala ozlijeđenu ruku, stradao i ljubimac
Foto: Instagram story

Alina zasad nije podijelila dodatne detalje o nezgodi, no njezini pratitelji nadaju se da nije riječ o ozbiljnijim ozljedama te da će se što prije oporaviti i sa svojim ljubimcem uskoro vratiti svakodnevnim aktivnostima.

Ispisala povijest

Podsjetimo, Alina Panteseyeva ispisala je povijest hrvatskog izdanja showa 'Život na vagi'. Postala je prva žena koja je odnijela pobjedu u popularnom RTL-ovu formatu, a pritom je postavila i rekord po ostvarenim rezultatima.

U show je ušla sa 145,3 kilograma, dok je na finalnom vaganju imala 73,6 kilograma. Tijekom svog sudjelovanja izgubila je impresivnih 71,7 kilograma, odnosno čak 49,3 posto ukupne tjelesne mase, čime je ostvarila najbolji rezultat u svih osam sezona emitiranja showa.

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