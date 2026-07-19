Toplo vrijeme izmamilo ljepotice na plažu: Pogledajte prizore iz Dubrovnika

Dok ljetne temperature u Dubrovniku dosežu svoj vrhunac, domaći i strani posjetitelji spas od vrućine potražili su na jednoj od najpoznatijih gradskih lokacija. Plaža Banje, s prepoznatljivim pogledom na povijesne zidine i otok Lokrum, danas je bila prepuna kupača koji su uživali u čistom moru i sunčanju.

Fotograf Pixsella, Grgo Jelavić, zabilježio je opuštenu ljetnu atmosferu i kupače koji maksimalno koriste tople srpanjske dane. Ove živopisne razglednice s dubrovačke obale najbolje pokazuju zašto je ova plaža omiljeno odredište za sve koji traže savršen spoj osvježenja i uživanja na suncu.