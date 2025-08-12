Sve joj stoji kao saliveno: Tajanstvena plavuša osmijehom osvojila prolaznike na prvi pogled

Brojni Međimurci protekli su vikend umjesto centrom Čakovca odlučili prošetati Marinom Prelog. Dobro raspoloženi prolaznici uživali su u netaknutoj prirodi te društvu bližnjih, a za šetnju su odabrali ležerne modne kombinacije. Dame su oduševile u ljetnim haljinama i suknjama, dok su se muškarci odlučili za jednostavne kratke hlače i majice. No, neke su se djevojke okuražile i odabrale komade s točkastim uzorkom ili žarkim bojama.

Mnogi su Marinom Prelog prošli biciklima ili quadom, dok su pojedini odlučili iskoristiti svoje čamce. Zavirite u galeriju i pogledajte tko je stao ispred objektiva fotoreportera portala eMedjimurje.net.hr!

POGLEDAJTE VIDEO: Oni moraju raditi dok vrućina prži: Puni su trikova kako dalje kad znoj curi