Vruća izdanja u Osijeku: Dvije dame besprijekornom linijom zaustavile dah svim kupačima

Osječki centar grada ove je subote bio primjetno mirniji nego inače. Dok su ulice i trgovi djelovali gotovo poluprazno, pravi život preselio se na omiljeno gradsko kupalište Kopiku. Ondje su se brojni građani i turisti osvježavali na Dravi, a sunčani dan iskoristili su za druženje i uživanje u ljetu.

Posebnu pažnju privlačile su dame koje su i uz visoke temperature uspjele izgledati besprijekorno. Prozračne haljine i lagani materijali dominirali su među modnim odabirima. Dok su muškarci, s druge strane, ostali vjerni provjerenoj ljetnoj formuli: jednostavnim majicama i kratkim hlačama koje su se u najvećoj mjeri mogle vidjeti na ulicama Osijeka.

Dok je Kopika vrvjela kupačima, centar je ostao u ležernom ritmu, a kakva je atmosfera prevladavala zabilježio je portal SiB!