Nitko nije ostao imun na ove dame: Plavuša i crnka ukrale show na varaždinskoj špici

Subotnje ljetno poslijepodne pretvorilo je varaždinski Korzo u omiljeno mjesto za šetnju, druženje i uživanje na suncu. Povijesna jezgra bila je ispunjena građanima i turistima koji su spas od vrućine tražili u hladu i na terasama kafića, dok su ulice vrvjele dobrom atmosferom. Među brojnim prolaznicima posebnu su pažnju privukle nasmijane plavuša i crnka koje su u lepršavim ljetnim haljinama i odličnom raspoloženju unijele dodatnu dozu šarma na Korzo. Nije trebalo dugo da privuku poglede i pokažu kako ljeto u Varaždinu ima svoj poseban ritam. U našoj galeriji pogledajte tko je sve prošetao varaždinskim Korzom.

Galeriju iz Varaždina donosi varazdinski.net.hr