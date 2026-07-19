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ZVIJEZDE S KORZA /

Nitko nije ostao imun na ove dame: Plavuša i crnka ukrale show na varaždinskoj špici

Nitko nije ostao imun na ove dame: Plavuša i crnka ukrale show na varaždinskoj špici
Foto: Varaždinski.hr
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Subotnje ljetno poslijepodne pretvorilo je varaždinski Korzo u omiljeno mjesto za šetnju, druženje i uživanje na suncu. Povijesna jezgra bila je ispunjena građanima i turistima koji su spas od vrućine tražili u hladu i na terasama kafića, dok su ulice vrvjele dobrom atmosferom. Među brojnim prolaznicima posebnu su pažnju privukle nasmijane plavuša i crnka koje su u lepršavim ljetnim haljinama i odličnom raspoloženju unijele dodatnu dozu šarma na Korzo. Nije trebalo dugo da privuku poglede i pokažu kako ljeto u Varaždinu ima svoj poseban ritam. U našoj galeriji pogledajte tko je sve prošetao varaždinskim Korzom. 

 

Galeriju iz Varaždina donosi varazdinski.net.hr

19.7.2026.
17:53
Hot.hr
Varaždinski.hr
špicaVaraždin
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