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RIJEČKE ULICE /

Mamile poglede: Prelijepe brinete i plavuše zasjenile Korzo, na špici se našlo i jedno poznato lice

Mamile poglede: Prelijepe brinete i plavuše zasjenile Korzo, na špici se našlo i jedno poznato lice
Foto: RIportal
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Riječki Korzo proteklog je petka disao punim plućima u prepoznatljivom, opuštenom ljetnom ritmu. Središte grada preplavili su ležerni outfiti i dobro raspoloženje koje je pratilo svaki korak prolaznika. Od laganih ljetnih haljina i prozračnih kombinacija do nezaobilaznih sunčanih naočala, Riječanke i Riječani još su jednom pokazali kako se sa stilom prkosi ljetnim vrućinama.

Topli srpanjski dan privukao je brojne generacije da uživaju vani, a sve je to zabilježio Riportal.

18.7.2026.
12:01
Hot.hr
RIportal
RijekaKorzoLjepoticeArija RizvićšpicaRijecki Korzo
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