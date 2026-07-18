Mamile poglede: Prelijepe brinete i plavuše zasjenile Korzo, na špici se našlo i jedno poznato lice

Riječki Korzo proteklog je petka disao punim plućima u prepoznatljivom, opuštenom ljetnom ritmu. Središte grada preplavili su ležerni outfiti i dobro raspoloženje koje je pratilo svaki korak prolaznika. Od laganih ljetnih haljina i prozračnih kombinacija do nezaobilaznih sunčanih naočala, Riječanke i Riječani još su jednom pokazali kako se sa stilom prkosi ljetnim vrućinama.

Topli srpanjski dan privukao je brojne generacije da uživaju vani, a sve je to zabilježio Riportal.