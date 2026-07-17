Koliko ljepotica na jednom mjestu! Dubrovnik nije skidao pogled sa zgodnih dama u crnom

Brojni Dubrovčani i turisti sinoć su uživali u večeri Cocktail Nights & Live Sax u Akademisu Academia. Opuštena atmosfera otvorenog dvorišta, vrhunski kokteli i nastup saksofonista Jakova Varezića uživo još su jednom privukli brojne posjetitelje, a posebno se istaknuo stol s mladim damama koje nisu prošle nezamijećeno. Dio odlične atmosfere pogledajte u našoj galeriji.

Galeriju iz Dubrovnika donosi dubrovackidnevnik.net.hr