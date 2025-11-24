Nastavlja se niz kaotičnih situacija: Miss Obale Bjelokosti odrekla se titule

Olivia Yacé, predstavnica Obale Bjelokosti i jedna od pet finalistica izbora za Miss Universe 2025., odrekla se titule Miss Universe Afrike i Oceanije. Njezin potez nova je epizoda u nizu kontroverzi koje prate ovogodišnje izdanje međunarodnog natjecanja ljepote.

Ostaje vjerna svojim vrijednostima

Yacé, koja je na finalu u Bangkoku 21. studenog osvojila lentu četvrte pratilje, na Instagramu je objavila da se, "sa srcem punim zahvalnosti i dubokog poštovanja", odriče regionalne titule. Istaknula je da je kao predstavnica Obale Bjelokosti na Miss Universe 2025. iz prve ruke osjetila da može postići velike stvari unatoč preprekama, ali da želi ostati vjerna svojim vrijednostima – poštovanju, dostojanstvu, izvrsnosti i jednakim mogućnostima. Naglasila je i da se njezina odluka odnosi i na "bilo kakvu buduću povezanost s Odborom Miss Universe".

Posebno je naglasila kako joj je najveća želja biti pozitivan uzor novim generacijama djevojaka, potaknuti ih da pomiču vlastite granice, samouvjereno ulaze tamo gdje misle da ne pripadaju i s ponosom prihvaćaju svoj identitet. Upravo dosljednost tim idealima navela ju je, kaže, na ostavku. Smatra da će joj povlačenje s pozicije Miss Universe Afrike i Oceanije omogućiti da se u potpunosti posveti vrijednostima koje smatra ključnima.

Nije jedina u tome

Njezin potez nije prvi takav. Samo nekoliko dana ranije odstupila je i, predstavnica Estonije na ovogodišnjem izboru. Ona je 23. studenog objavila da se povlači s titule Miss Universe Estonije, navodeći kako se njezine vrijednosti i radna etika ne podudaraju s onima nacionalne direktorice Natalie Korneitsik. Schaback je poručila da ostaje posvećena osnaživanju žena i borbi za jednakost, ali da će taj put nastaviti samostalno, bez ikakve daljnje povezanosti s Miss Universe Estonije.

Podsjetimo, ovogodišnji izbor za Miss Universe, pratile su određene nepravilnosti i neugodne situacije. Najprije su se pojavile napetosti unutar samog organizacijskog sustava. Dio sudaca, među njima i Omar Harfouch, povukao se uz tvrdnje da je izbor “namješten” i netransparentan, dok je organizacija Miss Universe sve to nastojala relativizirati i objasniti da je riječ o zasebnom programu i krivom tumačenju uloge pojedinih tijela. Ipak, šteta za ugled već je bila napravljena.

U tom ozračju nezadovoljstva uslijedio je dramatičan incident s Nawatom Itsaragrisilom. Na internom sastanku koji je završio online prijenosom, Nawat je oštro napao Miss Meksika Fátimu Bosch, navodno je prozvao “glupom”.

Istovremeno, javnost je pratila i osjetljivu političku dimenziju sudjelovanja prve palestinske natjecateljice, Nadeen Ayoub. U javnost je isplivao podatak da je bila u braku sa Sharafom Barghoutijem, sinom Marwana Barghoutija, jednog od najpoznatijih palestinskih zatvorenika koji u Izraelu služi doživotnu kaznu zbog pet ubojstava.

Miss Jamajke Gabrielle Henry pala je s pozornice tijekom jednog od nastupa. Video njezinog pada brzo se proširio i pokrenuo pitanja o sigurnosnim mjerama, konstrukciji scene i brizi za natjecateljice. Organizatori su priopćili da je primila liječničku pomoć i da se oporavlja, ali je javnost s pravom komentirala kako bi ovakav show, s tolikim budžetom, morao imati besprijekornu logistiku i sigurnost. Henry je ozljeđena teže nego što se isprva mislilo.

Upitna pobjeda i pravednost

U završnici cijele priče, pobjeda Miss Meksika Fátime Bosch izazvala je podijeljene reakcije: Dio javnosti smatra da je pobjeda zaslužena tim više nakon javnog poniženja koje je doživjela, a dio je zbunjen narativom o namještenoj pobjedi i ne vjeruje u pravednost njezine pobjede.

Upravo iz ovih razloga, odricanje od titula ovih misica može se protumačiti kao nepovjerenje u organizaciju ili tihi prosvjed protiv načina na koji se natjecanje vodi i kako se postupa s kandidatkinjama.

