Palestinska natjecateljica na izboru za Miss Universe 2025., 27-godišnja Nadeen Ayoub, udala se za sina jednog od najistaknutijih palestinskih zatvorenika, Marwana Barghoutija, koji u Izraelu služi doživotnu kaznu zbog pet ubojstava. Ayoub se za Sharafa Barghoutija udala 2016. godine, a čini se i da je sina nazvala po svekru. O svemu tome piše New York Post, koji je proveo detaljno istraživanje na društvenim mrežama.

Veze s obitelji Barghouti

Marwana Barghoutija mnogi smatraju osobom koja bi mogla ujediniti Palestince u Gazi i na Zapadnoj obali, a Hamas je neuspješno tražio njegovo oslobađanje u sklopu dogovora o razmjeni talaca. Iako članovi obitelji potvrđuju da su Ayoub i Sharaf bili u braku, trenutačno nije jasno jesu li još uvijek zajedno.

Foto: Lillian Suwanrumpha/afp/profimedia

Ayoub je ranije radila kao trenerica u teretani u Ramallahu, “IQ Fitnessu”, čiji je vlasnik njezin šogor Qassam Barghouthi, još jedan sin Marwana Barghoutija. I on je bio zatvoren u Izraelu prije nego što je oslobođen optužbi za zasjedu i četiri pokušaja ubojstva. Na društvenim mrežama teretane objavljeno je više fotografija Nadeen, a barem u jednoj objavi oslovljena je kao “Nadeen Barghouti”.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pokušala prikriti povezanost?

New York Post navodi kako je Ayoub, koja tvrdi da je 27-godišnja državljanka SAD-a i Kanade sa životnom adresom u Dubaiju, godinama nastojala prikriti svoju povezanost s obitelji Barghouti. Prema njihovim navodima, stari screenshotovi i objave na društvenim mrežama pokazuju da je 2016. stupila u brak sa Sharafom Barghoutijem te da su tri godine kasnije dobili sina Marwana, navodno nazvanog po djedu. Isti izvor navodi i da su razgovarali s članovima obitelji koji su potvrdili da je brak postojao, ali nisu znali reći jesu li još uvijek zajedno.

Spominju se i fotografije na kojima se Ayoub pojavljuje u društvu supruga, kao i na snimkama s Fadwom Barghouti, suprugom Marwana Barghoutija i istaknutom članicom Fataha, te drugim članovima obitelji Barghouti. Ipak, većina tih tragova kasnije je uklonjena s interneta, pa nije jasno ni kakav je danas njezin odnos s obitelji, niti je li još prisutna u životu djeteta, piše NY Post.

Kontroverze oko titule “Miss Palestine”

Istraživanje New York Post dovodi u pitanje i sam put Nadeen Ayoub do pozornice MisAyoub, koja se danas predstavlja kao “Miss Palestine”, prema istom izvoru vodi i dubajsku organizaciju “Miss Palestine Organization” – upravo onu koja ju je i okrunila. Prema pravilima Miss Universea, pojedinci mogu aplicirati za prava na organizaciju nacionalnog izbora i time stvoriti titulu povezanu s određenim teritorijem ili državom, kako bi potom mogli sudjelovati na međunarodnoj razini.

Nadeen Ayoub prva je natjecateljica s palestinskih teritorija koja sudjeluje na izboru za Miss Universe. Nakon potvrde da će nastupiti, na Instagramu je poručila:

“Predstavljam svaku palestinsku ženu i dijete čiju snagu svijet treba vidjeti. Mi smo više od naše patnje – mi smo otpornost, nada i otkucaji srca domovine koja živi kroz nas.”

Ayoub se na natjecanju plasirala u top 30, a nakon finala ponovno je poslala snažnu poruku:

“Svakoj mladoj djevojci koja gleda: budi ponosna na to tko si i kako se izražavaš. Ostanite vjerne svojim korijenima i sa samopouzdanjem koračajte svojim putem.”

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati razočarani izborom za Miss Universe: 'Naša Laura nije mogla ništa kontra kužinavanja'