Žaklina za Net.hr o odnosu s bivšim 'Gospodinom Savršenim': 'Upoznali smo se puno prije showa'

Jedna od kandidatkinja pete sezone showa Gospodin Savršeni, Žaklina Vadaš, u vilu je ušla naknadno i odmah podigla tenzije među djevojkama. Ova 30-godišnjakinja iz Sombora, poznata i po titulama Miss medija i Miss fotogeničnosti, jasno je dala do znanja da je došla po svoju priliku.

Iako je show za nju završio tik pred sam kraj, Žaklina je i dalje u centru pozornosti, ponajviše zbog sve češćih druženja s Milošem Mićovićem, bivšim 'Gospodinom Savršenim' iz četvrte sezone, s kojim je viđena u opuštenim izlascima. U intervjuu za Net.hr otkriva u kakvom su zapravo odnosu, ali i bez zadrške progovara o sukobima u vili, odnosima s Petrom i Karlom te razlozima zbog kojih je odlučila da je izlazak iz showa najbolja opcija.

Foto: Instagram

Prije ispadanja spomenula si Karlu da želiš otići jer cure više nisu bile kakve su bile i da on možda nije muškarac za tebe, kako si se u tim trenucima zapravo osjećala?

Osjećala sam se točno onako kako sam i rekla. Atmosfera u kući postala je veoma neugodna, bilo je puno tenzija, a ja nisam željela biti dio toga. Htjela sam ići kući i imati svoj mir.

Tijekom showa čula si i neke neprijateljske komentare drugih cura, posebno zbog tvog odnosa sa Smiljanom i Karlom, kako si reagirala na te kritike i koliko su te pogađale?

Bilo je dosta ružnih komentara od strane pojedinih cura, ali smatram da to govori samo o njima. Nisam osoba koja voli svađe niti sam željela ikoga vrijeđati tamo i ulaziti u konflikte, uglavnom sam se držala po strani, ali očito nismo svi isti.

Foto: RTL

Tvoj odnos s Petrom bio je poseban, ali si na kraju ostala neodlučna i shvatila da možda nije za tebe, što si naučila o sebi kroz taj odnos?

Naučila sam da trebam više obratiti pažnju na to kako mi je s nekim i da s nekim tko je zaista za mene ne trebam osjećati nervozu i stres, nego mir, da mi je ugodno s tom osobom i da mogu biti svoja. Također, shvatila sam da definitivno nisam osoba koja može tako brzo razviti prave i iskrene osjećaje u tako kratkom razdoblju, pogotovo u realityju. Za ozbiljan odnos potrebno mi je najprije dobro upoznati tu osobu, što tamo nije bilo moguće.

Kako bi opisala svoju neodlučnost u showu? Je li moguće da ti se zapravo nitko od njih dvojice nije toliko svidio pa si bila neodlučna?

Ja sam inače osoba koja je dosta neodlučna u mnogim situacijama, ali što se tiče Petra i Karla, mislim da jednostavno nisu imali “ono nešto” što bi me zadržalo i učinilo potpuno sigurnom u svoju odluku, i to je bio problem. Obojica su imali svoje kvalitete, ali smatram da to nije ono što ja tražim.

Koji su ti bili najteži, a koji najljepši trenuci u vili s ostalim natjecateljicama?

Najteži su mi bili odlasci cura s kojima sam se jako zbližila, a to su Sofija, Anđela i Ivona. Ušle smo naknadno i to nas je povezalo jer je bilo baš teško biti prihvaćen od strane drugih cura koje su već stvorile neka prijateljstva prije našeg ulaska. Tako da mi je njihov odlazak jako teško pao.

Najljepši trenuci bili su mi razgovori s njima na kraju dana i smijanje do kasnih sati; imale smo neke svoje fore i uvijek smo se lijepo zabavljale.

Foto: Instagram

S kim si tijekom showa ostvarila najbolju povezanost, a s kim ti je bilo najteže?

Najbolju povezanost ostvarila sam s novim curama, a kasnije i s Helenom i Smiljanom. Helena je dosta slična meni, stjuardesa je kao što sam i ja nekad bila pa smo imale dosta tema za razgovor, a Smilja je uvijek bila tu da me oraspoloži i podigne atmosferu, što mi je odgovaralo, i uz nju sam nekako mogla biti svoja i opuštena.

Najteže mi je bilo s Nušom. S njom sam čak i pokušavala nekoliko puta biti donekle u redu, ali je ona uvijek imala neki neprijateljski stav prema meni.

Ako bi mogla izdvojiti jedan trenutak iz showa koji će ti zauvijek ostati u lijepom sjećanju, koji bi to bio?

Svaki trenutak s meni dragim curama uvijek će mi ostati u lijepom sjećanju. Ne bih mogla izdvojiti nijedan jer ih je bilo puno, a i danas se redovito čujemo i prisjećamo svih tih trenutaka.

Nedavno si viđena u opuštenim izlascima s Milošem, bivšim 'Gospodinom Savršenim', možeš li nam otkriti nešto više o vašem odnosu i kako ste se upoznali?

Upoznali smo se u Beogradu, još dosta prije realityja. Od tada se družimo i smatram ga jako dobrim prijateljem. Bio mi je velika podrška tijekom ulaska u show, ali i nakon toga. Vrlo je kulturan, lijepo odgojen i uvijek pozitivan.

Što se tiče tih izlazaka, išli smo zajedno u Hrvatsku, imamo zajedničke prijatelje tamo i uvijek se lijepo provedemo s njima.

