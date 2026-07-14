Nuša iz 'Gospodina Savršenog' 21. rođendan proslavila u krugu najbližih

Slovenska reality zvijezda Nuša Šebjanič, koju je domaća publika upoznala u showu "Gospodin Savršeni", proslavila je 21. rođendan u krugu svojih najbližih. Djelić atmosfere podijelila je s pratiteljima na Instagramu, gdje je pokazala kako je važan dan obilježila uz obitelj.

U videu koji je objavila vidi se opuštena proslava na otvorenom, a u središtu pažnje našla se velika bijela rođendanska torta ukrašena svjećicama s brojevima 21. Nuša je slavila okružena članovima obitelji, koji su joj redom prilazili kako bi joj čestitali rođendan i zajedno s njom obilježili ulazak u novu godinu života.

Uz objavu je kratko poručila: "Volim svoju obitelj" i "Hi 21", dajući do znanja koliko joj ovaj dan znači. Nije skrivala sreću, a osmijeh na licu otkrio je koliko je uživala u društvu svojih najbližih.

Rođendanska objava ubrzo je prikupila brojne reakcije i čestitke pratitelja, prijatelja i poznanika. Među onima koji su joj poželjeli sretan rođendan bila je i Anastasia (22) iz "Gospodina Savršenog".

Podsjetimo, Nuša je posljednjih mjeseci prolazila kroz brojne životne promjene. Nakon sudjelovanja u showu preselila se u Dubai, gdje je započela novo životno poglavlje te pronašla posao i stan. Ipak, zbog zdravstvenih problema odlučila se vratiti u rodnu Sloveniju, o čemu je nedavno otvoreno progovorila na društvenim mrežama.