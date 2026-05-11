Helena iz 'Gospodina Savršenog' slavi 29. rođendan: Javila se iz Pariza i oduševila objavama

Helena, jedna od finalistica posljednje sezone RTL-ova showa Gospodin Savršeni, proslavila je svoj 29. rođendan u Parizu, a fotografijama i prizorima iz glavnog grada Francuske oduševila je brojne pratitelje na društvenim mrežama.

Tijekom boravka u Parizu Helena je posjetila neke od najpoznatijih turističkih atrakcija, uživala u romantičnoj atmosferi grada ljubavi te pokazala kako rođendanske dane provodi u pravom francuskom stilu. Osim razgledavanja znamenitosti, pohvalila se i gastronomskim užicima iz poznatih pariških restorana, gdje je isprobavala popularne francuske delicije.

'Spremna za sve što dolazi'

Podsjetimo, Helena je veliku pažnju javnosti privukla sudjelovanjem u petoj sezoni showa Gospodin Savršeni, gdje je stigla sve do finala u Karlovu timu. Iako su mnogi gledatelji navijali upravo za nju, Karlo je na kraju odabrao Kaju.

Nakon završetka showa Helena se putem društvenih mreža obratila pratiteljima i zahvalila svima na podršci koju je dobivala tijekom emitiranja emisije.

“Samo sam htjela reći hvala na vašoj podršci, porukama i svemu što mi šaljete ovdje. Stvarno mi puno znači”, napisala je tada.

Osvrnula se i na završetak tog važnog životnog razdoblja te poručila kako je spremna za nove izazove.

“I sad napokon mogu zatvoriti to iskustvo s emisijom i ići dalje. Spremna za sve što dolazi”, poručila je Helena.

Sudeći prema prizorima iz Pariza, Helena trenutno uživa punim plućima, a mnogi njezini pratitelji primijetili su kako nikad nije djelovala sretnije i opuštenije.

