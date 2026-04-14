Helena iz 'Gospodina Savršenog' nakon finala priopćila važnu odluku: 'Spremna za sve što dolazi'

Nakon završetka pete sezone popularnog RTL-ova showa Gospodin Savršeni, svoje dojmove s gledateljima podijelila je i Helena, jedna od finalistkinja u Karlovu timu, koja je tijekom emitiranja privukla veliku pažnju javnosti.

Putem društvenih mreža obratila se svojim pratiteljima i zahvalila na podršci koju je dobivala tijekom cijelog showa, istaknuvši koliko su joj poruke značile u tom razdoblju.

"Samo sam htjela reći hvala na vašoj podršci, porukama i svemu što mi šaljete ovdje. Stvarno mi puno znači", poručila je Helena u objavi koja je brzo izazvala brojne reakcije.

'Spremna za sve što dolazi'

U nastavku se osvrnula i na završetak jednog važnog životnog poglavlja, dajući naslutiti kako je spremna okrenuti novu stranicu.

"I sad napokon mogu zatvoriti to iskustvo s emisijom i ići dalje. Spremna za sve što dolazi", napisala je.

Tijekom sudjelovanja u showu, Helena se istaknula kao dio Karlova tima, a gledatelji su je prepoznali po smirenosti, autentičnosti i nenametljivom pristupu, što ju je izdvojilo među ostalim kandidatkinjama. U samom finalu Karlo je birao između nje i Kaje, a svoje srce u konačnici je dao Slovenki s kojom je i danas u sretnoj vezi.

Iako Helenina ljubavna priča nije završila pobjedom, čini se kako iz ovog iskustva izlazi snažnija i spremna za nove izazove, ovaj put daleko od kamera i reflektora.

