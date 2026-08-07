Prvo Mostar, pa tulum u Splitu: Djevojke iz 'Gospodina Savršenog' nerazdvojne su i nakon showa

Iako je peta sezona 'Gospodina Savršenog' završila prije nekoliko mjeseci, čini se da su neka prijateljstva opstala i izvan kamera. Bivša kandidatkinja Antonela (28), otputovala je u Mostar po Maju Golubović (21). Njih dvije potom su zajedno krenule prema Splitu, gdje im se pridružila i Soraya Šimić (21).

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Na Instagram pričama otkrile su da su zajedno krenule na pravi ljetni road trip. Antonela je objavila snimku vožnje uz poruku "Roadtrip se nastavlja", nakon čega su pratiteljima pokazale kako uživaju na plaži u Splitu. Druženje su nastavile uz sunčanje, kupanje i opuštanje uz more, a večer su završile izlaskom u jednom splitskom beach baru, odakle su podijelile zajedničke fotografije i videe.

Foto: RTL/Instagram

Iako je svaka od njih nakon završetka 'Gospodina Savršenog' krenula svojim putem, očito je da se i dalje redovito druže. Njihove objave posljednjih dana pokazuju da prijateljstvo nije ostalo samo dio televizijske priče, već se nastavilo i u privatnom životu. Posebnu pažnju privukla je i jedna objava u kojoj su uz zajedničku fotografiju označile RTL te napisale "Thanks @rtl_hr", čime su dale naslutiti da su zahvalne upravo showu koji ih je spojio i iz kojeg je proizašlo njihovo prijateljstvo.

Pratitelji su njihove zajedničke objave dočekali s oduševljenjem, a mnogi su u komentarima istaknuli kako im je drago vidjeti da su Antonela, Maja i Soraya ostale bliske i nakon završetka showa.