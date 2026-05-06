Petar Grašo raspjevao Splićane na Rivi: Sve su vjerno pratile Hana i malena Alba

Pjevač i tekstopisac Petar Grašo (50) održao je veliki koncert na splitskoj Rivi, gdje je publiku proveo kroz tri desetljeća svoje karijere uz emocije, hitove i snažnu povezanost s rodnim gradom.

Večer je započela projekcijom njegovih najvažnijih glazbenih trenutaka, nakon čega je koncert otvorio pjesmom Mjesec iznad oblaka. Već na početku obratio se okupljenima riječima: “Dobra večer dragi Splite… evo me u mom gradu, mogu vam reći da me lagano hvata trema”, a publiku je odmah podigao hitom Šporke riči, prenosi Dalmatinski portal.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Tijekom koncerta posebno emotivan dio bio je kada je sjeo za klavir i izveo pjesme poput Jel ti reka ko i Srce za vodiča, koje je publika pjevala uglas. Prisjetio se i svoje 30-godišnje karijere te turneje Volim i postojim, istaknuvši kako nije bilo lako odabrati pjesme koje će izvesti: “Izabrao sam pjesme koje vi volite, ali i koje ja volim.”

Jedan od vrhunaca večeri bila je posveta Oliveru Dragojeviću, uz izvedbe njegovih pjesama, uključujući Cesaricu i Nedostaješ mi ti. Grašo je pritom emotivno poručio kako bez Olivera “ništa ne bi bilo isto”.

Publika je ganuto reagirala i na hit Ako te pitaju, koji je u jednom trenutku gotovo potpuno prepustio njima, uz kratku poruku: “Ekipa, volim vas!” Za kraj je atmosfera dosegnula vrhunac kada je zamolio publiku da upali bljeskalice na mobitelima, pretvorivši Rivu u more svjetala tijekom pjesme Volim i postojim.

Koncert je zaključio porukom koliko mu znači Split: “Ovo je najluđi i najlipši grad na svitu... Na početku koncerta kaza san sve, ne želin bit patetičan i želin skratit priču. Ne znan koja je adresa sada ove zgrade, ali tada je bila Jonjićeva 1. Cili život san provea u toj zgradi. Sluša san na Prokurativama pivače koje pivaju i mašta san da bar ja ovdje pivan i evo me, tu san.”, zaključio je emotivno, a večer zatvorio pjesmom Ko nam brani.

Cijeli koncert pratile su njegova supruga Hana Huljić (35) koja je stigla s njihovom trogodišnjom kćeri Albom. Osim Albe, par ima i sina Tonija koji ima godinu i pol dana.