Hana Huljić o malim ritualima i jednoj stvari koju ne može sakriti od Albe: 'Uvijek ga nađe'

Hana Huljić Grašo (34), pjevačica i mama dvoje mališana, trogodišnje Albe i uskoro jednogodišnjeg Tonija, koje je dobila u braku s glazbenikom Petrom Grašom (49), u razgovoru za Net.hr otkrila je kako izgleda njezina svakodnevna beauty rutina, koliko se ista promijenila otkako se ostvarila u majčinstvu, ali i koji to predmet njezina djevojčica redovno uspije pronaći u maminoj torbi.

Za početak, bez kojih beauty koraka ne započinjete dan? Kako izgleda vaša jutarnja rutina?

Moja jutarnja rutina je jednostavna. Umijem lice vodom, stavim kolagen serum Zorine masti ili poprskam lice njihovim hidratantnim sprejem Anti Ox, te nanesem kremu. Trenutačno koristim kremu dr. Hauska. Svakih par dana stavim i kap seruma vitamina C. Volim prirodnu kozmetiku, i s obzirom na suhu kožu važna mi je hidratacija. Ako se želim našminkati, stavim Erborian cc kremu, malo rumenila i maskaru. Navečer koristim masniju prirodnu kremu Rie Devčić, Delish.

Koji je vaš holy grail skincare proizvod – onaj bez kojeg ne idete nigdje?

Nigdje ne idem bez Zagrebačkog melema za usne.

Imam dojam da vam je kosa uvijek savršeno njegovana – kako je održavate i imate li neki trik za dane kad ništa ne surađuje?

Moram priznati da se kosom ne bavim toliko koliko vam izgleda. Prirodno je valovita, pa imate dojam da uvijek imam frizuru. Zapravo koristim različite šampone i maske, a najdraži mi je s mirisom kokosa. Nakon pranja, dok je još mokra, nanesem malo ulja i zgužvam kosu rukama. Rijetko kad osušim ju fenom. Kad kosa ne surađuje (a to je uvijek kad puše bura), zavežem ju u punđu. Ako želim imati frizuru, nakon pranja na mokru kosu napravim pletenicu i tako prespavam. Ujutro imam frizuru.

Jeste li ikad poželjela napraviti drastičnu promjenu frizure, poput pixie reza ili jarke boje?

Prirodno plavu kosu nisam nikad htjela promijeniti. Jednom godišnje dam malo pramenova jer je počela tamniti. Frizuru sam često htjela promijeniti i primamljiv mi je Pixie bob, ali moja relativno ‘napuhana’ kosa nije sklona kratkim frizurama.

Koliko se vaša beauty rutina promijenila otkako ste postali mama? Uspijevate li u tom smislu pronaći vrijeme za sebe?

Prije sam imala malo više vremena za maske i neke rituale koji iziskuju vremena. Sada koristim sve bazno. Zbog dojenja sam morala izbaciti neke suplemente poput vitamina za kosu, kožu i nokte, retinol serum, itd... S obzirom na umorniji i blijedi izgled, sada često stavim rumenilo ili natapkam ruž na usne, što prije nisam imala običaj.

Jeste li više "no makeup" ili full glam osoba kad niste pred kamerama?

No make up sam osoba. Rijetko kad stavim puder na lice.

S obzirom na to da djevojčice većinom kopiraju mame u svemu pa tako i beauty dijelu, je li i vaša kćerkica već sada upija mamine navike? Borite li se s njom oko kopanja po maminom neseseru sa šminkom?

Pogodili ste. Imam u svojoj torbi mali pretinac sa šminkom, da se nađe. A ona ga uvijek nađe... Bude ruža do nosa.

I za kraj, koji je najbolji beauty savjet koji ste ikad dobili? I od koga?

Iskreno, nemam neki poseban beauty savjet kojeg se držim. Samo da je, s obzirom na moju suhu kožu, najbitnije stalno hidrirati lice. Toga se držim.

