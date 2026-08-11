Ovo je novi dečko Maje Šuput? Pjevačica sjedila u krilu tetoviranog muškarca
Nije poznato je li riječ o novom partneru, prijatelju ili obožavatelju
Pjevačica Maja Šuput (46) prošlog je petka održala koncert u Baškoj Vodi, a pažnju je privuklo i društvo u kojem je viđena. Naime, kako javlja portal 24sata koji je i objavio fotografiju, pjevačica je bila u društvu tetoviranog muškarca koji se, navodno, tijekom večeri nije odvajao od nje.
Nije poznato je li riječ o novom partneru, prijatelju ili obožavatelju, no prema navodima spomenutog portala, muškarac je nakon koncerta navodno viđen i u backstageu. Ubrzo su se pojavile i fotografije na kojima Maja sjedi u krilu nepoznatog muškarca.
''Tijekom nastupa Maje Šuput u Baškoj Vodi primijetila sam zanimljiv detalj koji je privukao pažnju mnogih posjetitelja. Uz pjevačicu se cijelu večer kretao nepoznati, vrlo atraktivan mladić, a nakon koncerta viđen je i u backstageu gdje je bio u njezinom društvu'', rekao je izvor za 24 sata.
Podsjetimo, nakon što je Maja prošle godine potvrdila razvod od Nenada Tatarinova, sa Šimom Elezom je snimila spot za njenu pjesmu 'Nisam ja za male stvari'. Ubrzo nakon spota u javnosti su krenule glasine o njihovoj vezi, a iako su istu u početku skrivali od medija, fotografijama na društvenim mrežama naknadno su potvrdili romantični odnos. No, par je nedavno prekinuo i javno rekao kako ne žele pričati o detaljima.