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'PROCURILA' FOTOGRAFIJA /

Ovo je novi dečko Maje Šuput? Pjevačica sjedila u krilu tetoviranog muškarca

Ovo je novi dečko Maje Šuput? Pjevačica sjedila u krilu tetoviranog muškarca
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Nije poznato je li riječ o novom partneru, prijatelju ili obožavatelju

11.8.2026.
10:34
Hot.hr
David Jerkovic/PIXSELL
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Pjevačica Maja Šuput (46) prošlog je petka održala koncert u Baškoj Vodi, a pažnju je privuklo i društvo u kojem je viđena. Naime, kako javlja portal 24sata koji je i objavio fotografiju, pjevačica je bila u društvu tetoviranog muškarca koji se, navodno, tijekom večeri nije odvajao od nje.

Ovo je novi dečko Maje Šuput? Pjevačica sjedila u krilu tetoviranog muškarca
Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Nije poznato je li riječ o novom partneru, prijatelju ili obožavatelju, no prema navodima spomenutog portala, muškarac je nakon koncerta navodno viđen i u backstageu. Ubrzo su se pojavile i fotografije na kojima Maja sjedi u krilu nepoznatog muškarca. 

''Tijekom nastupa Maje Šuput u Baškoj Vodi primijetila sam zanimljiv detalj koji je privukao pažnju mnogih posjetitelja. Uz pjevačicu se cijelu večer kretao nepoznati, vrlo atraktivan mladić, a nakon koncerta viđen je i u backstageu gdje je bio u njezinom društvu'', rekao je izvor za 24 sata. 

Ovo je novi dečko Maje Šuput? Pjevačica sjedila u krilu tetoviranog muškarca
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Podsjetimo, nakon što je Maja prošle godine potvrdila razvod od Nenada Tatarinova, sa Šimom Elezom je snimila spot za njenu pjesmu 'Nisam ja za male stvari'. Ubrzo nakon spota u javnosti su krenule glasine o njihovoj vezi, a iako su istu u početku skrivali od medija, fotografijama na društvenim mrežama naknadno su potvrdili romantični odnos. No, par je nedavno prekinuo i javno rekao kako ne žele pričati o detaljima. 

Maja šuputLjetoDečko
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