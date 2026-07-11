Vatromet, Goran Karan i prepune ulice: Dubrovnik spektakularno otvorio Igre

Dubrovačke ljetne igre svečano su otvorene u petak, a jedinstveni ambijent privukao brojne posjetitelje koji su pohrlili na gradske ulice i trgove. Svi okupljeni uživali su u tradicionalnom programu svečanog otvorenja, nakon čega je nebo iznad Dubrovnika osvijetlio spektakularni vatromet, a atmosferu je dodatno podigao koncert Gorana Karana (62).

Po završetku organiziranog programa, okupljeni posjetitelji i turisti prepustili su se toploj ljetnoj noći, opuštenom druženju i dobroj zabavi koja je potrajala do kasnih sati. Povijesna jezgra zračila je posebnom energijom, a na svakom koraku mogla su se vidjeti vesela i nasmijana lica koja su u izvrsnom raspoloženju proslavila početak još jedne bogate festivalske sezone. U galeriji pogledajte djelić atmosfere s Dubrovačkih ljetnih igara.