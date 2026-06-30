Naša sopranistica udala se za 41 godinu starijeg redatelja: 'Počinje najveća avantura'

Proslavljena hrvatska sopranistica Lana Kos (41) podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu sretnu vijest koja je odjeknula domaćim i svjetskim krugovima. Nakon niza iznimnih profesionalnih uspjeha u Rusiji, operna diva okrunila je to razdoblje vjenčanjem u Sankt Peterburgu, stupivši u brak s dugogodišnjim partnerom, slavnim talijanskim redateljem Giancarlom del Monacom (82).

"Kakav nevjerojatan vrtlog emocija, glazbe, snova i trenutaka koji mijenjaju život!", započela je svoju objavu varaždinska sopranistica s međunarodnom karijerom. Uz dvije fotografije s intimne ceremonije, otkrila je da je vjenčanje stiglo kao "najljepše finale svega".

Vjenčanje kao kruna uspješnog razdoblja

Objava Lane Kos stigla je nakon iznimno intenzivnog i uspješnog poslovnog razdoblja. Upravo je Sankt Peterburg, gdje je profesionalno boravila, postao pozornica za njezino vjenčanje.

"Ponekad život napiše priču izvanredniju od svega što smo mogli zamisliti. Posljednjih nekoliko tjedana bilo je ispunjeno umjetnošću, strašću, zahvalnošću, radošću i ljubavlju u njezinim brojnim oblicima", napisala je sopranistica. Svoju objavu zaključila je riječima: "A sada… počinje najveća avantura", potpisavši se kao "Lana del Monaco". Na fotografijama se vidi sretan par tijekom ceremonije u raskošnom zdanju.

Ubrzo su uslijedile brojne čestitke kolega i prijatelja, među kojima su se istaknule one Alke Vuice, Ane Rucner i brojnih međunarodnih umjetnika.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ljubav koja traje više od desetljeća

Njezin suprug, Giancarlo del Monaco, cijenjeni je talijanski operni redatelj i sin legendarnog tenora Marija del Monaca. Par je u vezi više od desetljeća, a njihova je ljubav postala javno poznata još 2012. godine. Unatoč razlici u godinama od 41 godine, Lana je u ranijim izjavama isticala kako im to nikada nije predstavljalo prepreku. "Giancarlo ima više energije od mene", znala je reći, naglašavajući snagu njihove veze koja je sada okrunjena brakom.

Podsjetimo, Lana Kos, koja je debitirala sa samo 17 godina u Hrvatskom narodnom kazalištu, jedna je od najuspješnijih hrvatskih opernih pjevačica, a 2006. postala je najmlađa solistica u povijesti Bavarske državne opere u Münchenu.