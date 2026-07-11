Klapa Intrade i vatromet oduševili Privlaku: Ovako su odali počast sabunjarima i ribarima

Tradicionalna manifestacija Dani privlačkih ribara i sabunjara i ove je godine napunila privlačku rivu mještanima, domaćim iseljenicima i turistima iz cijele Zadarske županije.

Središnja večer bila je posvećena sjećanju na legendarne privlačke sabunjare koji su, vadeći pijesak iz plićaka u teškim i opasnim uvjetima, podigli Zadar i brojna obalna mjesta nakon Drugog svjetskog rata.

Posjetitelji su kroz stare fotografije i videozapise na velikom ekranu tražili lica svojih predaka, a ponos na obiteljsko nasljeđe osjećao se na svakom koraku, što su u svojim obraćanjima istaknuli i načelnik Gašpar Begonja te direktorica lokalne Turističke zajednice Iva Zorić Sarađen.

Uz bogat kulturni program, manifestacija je ponudila i autentično gastronomsko iskustvo. U suradnji s Gastronautima, privlački restorani Amico, Castello, Koćeta, Konoba Planura i Bistro Moreta do 17. srpnja nude jela inspirirana starom kuhinjom, poput sabunjarske čičvarde, saura od srdela i šokola. Gosti su u autentičnom duhu mjesta mogli uživati i kroz likovnu radionicu „Sabun, Painting and Wine“ na Kolištu te ponudu lokalnih OPG-ova, a potporu ovakvom obliku turizma koji prenosi živu priču destinacije dao je i direktor TZ Zadarske županije Vanja Čvrljak.

Večer je zaključena nastupima Rockatansky benda i Klape Intrade koji su oduševili publiku te spektakularnim vatrometom.