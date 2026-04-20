NA COACHELLI /

Domaći dvojac apsolutno 'pokidao'! Hrvatski DJ-evi nastupili uz Justina Biebera

Foto: Daniel DeSlover/ZUMA/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Domaći DJ-evi nastupili su na Coachelli, jednom od najvećih svjetskih glazbenih festivala na kojem je ove godine nastupio i Justin Bieber

20.4.2026.
16:50
Hot.hr
Daniel DeSlover/ZUMA/SplashNews.com/Splash/Profimedia
Proteklog vikenda u Kaliforniji je održan jedan od najvećih svjetskih glazbenih festivala - Coachella! I dok društvenim mrežama kruže snimke nastupa Justina Biebera, Teddyja Swimsa i Sabrine Carpenter, Hrvatima će posebno zanimljiva biti činjenica da su se publici na Coachelli predstavili i glazbenici iz Hrvatske.

Naime, hrvatski DJ-evi i producenti Matroda i San Pacho nastupili su na pozornici Do LaB, jednoj od najpoznatijih pozornica za elektroničku i bass glazbu. 

Ipak, nastup ove dvojice Hrvata na ovako velikom glazbenom spektaklu i nije toliko iznenađujuć jer je riječ o imenima koja svjetska scena elektroničke glazbe iznimno cijeni.

Naime, Matroda (Matija Rodić) smatra se jednim od najuspješnijih mladih hrvatskih producenata i DJ-a elektroničke glazbe, a iskustvo nastupanja stekao je i na velikim festivalima poput Ultre. Za Net.hr, prije otvaranja Ultra Music Festivala u Splitu 2024. godine, otkrio je kako se njegova glazba svake godine sve više reproducira, a trud, predanost, odricanje i disciplina plasirali su ga čak i na veliku Coachellu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matijin kolega Patrik Škalec, poznatiji kao San Pacho, svjetsku prepoznatljivost stekao je 2019. godine zahvaljujući izdanjima za etikete poput Tchamijevog Confessiona i drugih uglednih labelova. Specijalizirao se za spoj latino ritmova i housea, a njegovi singlovi broje desetke milijuna streamova na platformama poput Spotifyja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podsjetimo, Coachella se ove godine održavala od 10. do 19. travnja 2026. godine, što je bilo 25. izdanje festivala. Cijena vikend ulaznica iznosi nešto manje od 600 dolara, a s uslugom prijevoza i kampiranjem na licu mjesta može premašiti 800 dolara.

