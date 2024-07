Najpopularniji festival elektronske glazbe u regiji, Ultra Europe, kao produžetak svjetskog festivala Ultra Music, službeno počinje danas, 12. srpnja u Splitu i trajat će do nedjelje, 14. srpnja. U sklopu omiljenog glazbenog odredišta mnogih turista i ljubitelja dobre glazbe, svoje će vještine za miksetom demonstrirati najveće zvijezde kao što su Armin Van Buuren, Martin Garrix, Slander, DJ Snake, Deborah De Luca, Adam Beyer i Miss Monique, a rame uz rame s njima, svoj talent će pokazati i najutjecajniji glazbenik elektroničkog sounda i hrvatskih korijena, Matija Rodić, poznatiji pod umjetničkim imenom Matroda.

Matroda, kao već poznato lice ljubitelja housea, danas otvara glavnu pozornicu međunarodnog glazbenog festivala. Za Net.hr otkrio je što obožavatelji mogu od njega očekivati, kakve je hitove pripremio, ali i kako je izgradio karijeru koja ga je dovela do Ultre i Amerike gdje danas živi i stvara.

"Svoje glazbeno putovanje započeo sam s klasičnom obukom na violini, bubnjevima i klavijaturama. S elektronikom sam se prvi put upoznao vrlo mlad preko starijeg brata koji je to često slušao. Najviše sam vremena provodio na njegovoj glazbenoj liniji i tako polako otkrivao elektronsku muziku", ispričao je Matroda pa opisao kako je stigao do Amerike.

"Kad sam počeo producirati glazbu, prilike su se polako, ali sigurno počele otvarati. Nakon nekoliko izdanja upoznao sam svoj trenutni menadžment tim, zajedno s kojim smo odlučili fokusirati se na cijeli svijet, a ne samo na balkansko tržište, te su se tako polako počele otvarati prilike u SAD-u. Vrlo sam počašćen što mogu rasti i predstavljati svoju glazbu na najvećem tržištu zabave i glazbe na svijetu. Moja se muzika svake godine sve više reproducira što se na kraju vidi i na prodajama ulaznica za live nastupe. Svoj rad često uspoređujem s radom profesionalnog sportaša, jer je potrebno puno truda, predanosti, odricanja, reda i discipline. Prepreke su uvijek dobrodošle jer znače novi početak ili poboljšanje procesa, a najveća nagrada su mi rasprodani solo nastupi u legendarnim dvoranama o kojima sam kao mlad mogao samo sanjati", zaključio je Matroda za Net.hr.

Mladom glazbeniku hrvatskih korijena ovo je debitantski nastup na Ultri, a istaknuo je i da se jako veseli što će otvoriti glavnu pozornicu i premijerno izvesti novu glazbu na svom domaćem terenu. "Povratak kući i puštanje muzike pred mojim Hrvatima uvijek će imati posebno mjesto u mom srcu", nadodao je.

Matroda je otkrio i nešto više o svom glazbenom stilu koji opisuje kao mix jakih bas linija s privlačnim melodijama, čime stvara zvuk koji je jedinstveno njegov i na taj način prepoznatljiv. Ističe da voli pomicati granice house glazbe i ulijevati svježu energiju uz neočekivane obrate. Ove godine, kaže, zaronio je još dublje u taj kreativni proces, a najavio je i uzbudljive suradnje i hrpu novih pjesama koje jedva čeka podijeliti s obožavateljima.

Matroda je opisao i razliku između hrvatske scene u odnosu na američko tržište koje mu je, s obzirom da nudi više prilika, bilo odlična odskočna daska za izgradnju svjetske karijere.

"Hrvatska scena elektroničke glazbe rasla je i razvijala se tijekom godina. Postoji ta underground atmosfera koja je super inspirativna i održava stvari svježima. Kad to usporedite sa scenom u SAD-u, razmjeri su očito drugačiji – SAD ima ogromno tržište s ogromnim festivalima i više mainstream prisutnosti. Ali obje scene imaju svoju jedinstvenu energiju. U Hrvatskoj je to intimnije i osobnije, dok se u SAD-u više radi o velikim događajima visoke energije. Osjećam se sretnim što sam dio oba svijeta i iz svakog uzimam inspiraciju kako bih svojoj glazbi i nastupima donio nešto posebno."

Sve to čime se danas može pohvaliti ne bi postojalo bez velike podrške njegovih obožavatelja, a Matroda je otkrio i koliko mu znači njihova potpora.

"Za svoje obožavatelje imam samo riječi hvale. Energija i podrška koju dobivam od njih su nevjerojatni i potiču moju strast za stvaranjem i izvođenjem. Bilo putem poruka, pojavljivanja na nastupima ili samo puštanja mojih pjesama, njihova me ljubav održava. To je dvosmjerna ulica – dajem sve od sebe u glazbi i nastupima, a oni me motiviraju da nastavim pomicati granice", zaključio je za Net.hr mladi glazbenik, kojemu predviđamo velik uspjeh na današnjem nastupu, ali i u budućim poslovnim pothvatima.

